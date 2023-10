Betrunken am Steuer: Audifahrer verursacht Verkehrsunfall in Mering

Ein Autofahrer verursachte am Sonntag einen Unfall in Mering. Ein Alkoholtest ergab 1,52 Promille bei ihm.

Nach der Fahrt musste er seinen Führerschein abgeben: Ein Mann verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in Mering. Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau mit ihrem Peugeot auf der Augsburger Straße in östlicher Richtung unterwegs und wollte links abbiegen. Der Fahrer eines Audis hinter ihr übersah dies und fuhr auf ihren Wagen auf.

Verkehrsunfall auf der Augsburger Straße in Mering

Die Polizeibeamten nahmen bei ihm Alkoholgeruch wahr und stellten mittels Test einen Wert von 1,52 Promille bei ihm fest. Der Mann, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro, der Audi musste abgeschleppt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)