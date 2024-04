Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall in Mering

Er fährt zunächst drei Autos an und macht sich dann aus dem Staub. 19-Jähriger verfolgt ihn mit seinem Pkw.

Ein 61-jähriger Mann fuhr am Samstag gegen 0.20 Uhr mit seinem Pkw drei Autos auf der Unterberger Straße in Mering an und machte sich aus dem Staub. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker, der durch den lauten Knall auf den Zusammenstoß aufmerksam wurde, stieg daraufhin in sein Fahrzeug, um den Mann zu verfolgen und konnte ihn schließlich zum Anhalten bewegen. Die alarmierten Beamten stellten bei der folgenden Kontrolle starken Alkoholgeruch bei dem 61-Jährigen fest. Da der Fahrer einen Alkoholtest verweigerte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)