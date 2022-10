Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Schaden

Ein Fahrer touchiert ein parkendes Auto. Herumfliegende Teile beschädigen ein weiteres Fahrzeug. Reichlich Alkohol ist dabei im Spiel.

In der Afrastraße in Mering ereignete sich Samstagnacht ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei geparkte PKW beschädigt wurden. Gegen 23 Uhr touchierte der Verursacher einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Durch die herumfliegenden Teile wurde ein zweiter geparkter Wagen beschädigt.

Alkoholtest ergibt 2,08 Promille beim Fahrer

Bei der Aufnahme vor Ort stellte die Polizei beim Verursacher eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille fest. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf ca. 13.600 Euro.