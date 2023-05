Bilanz der Raiffeisenbanken: Zinsanstieg freut Sparer, belastet aber Baubranche

Plus Die drei selbstständigen Genossenschaftsbanken im Landkreis, die Raiffeisenbanken Aindling, Rehling und Wittelsbacher Land legten eine positive Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres vor.

„Die Raiffeisenbanken sind zu­verlässig und kundennah - da­ran ändert auch die Zeitenwende nichts“, fasste Peter Burnhauser, der Sprecher der drei Banken die Geschäftsentwicklung zusammen. Die Bilanzsumme im Kreisverband stieg um 1,7 Prozent auf 2331 Mil­li­onen Euro. Begleitet vom starken Zinsanstieg wurde das Kreditvolu­men um 4,6 Prozent auf 1820 Mil­lionen Euro ausgebaut. Kredite über 418 Millionen Euro wurden neu an Privat- und Firmenkunden zugesagt.

Die Kundengelder sind um 0,9 Prozent auf 1482 Millionen Euro zurückgegangen. „Durch den starken Zinsanstieg können wir auch sicherheitsorientierten Spa­rern wieder attraktive Einlagen­pro­dukte anbieten“, sagte Anton Fürst (Raiffeisenbank Aindling). Einen kurzfristigen Inflationsausgleich könne aber auch die beste Be­ratung nicht leisten.