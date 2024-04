BMW in Mering angefahren

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich ein Unfallverursacher in Mering aus dem Staub.

Ein Bewohner einer Wohnanlage am Donauschwabenring in Mering hatte seinen BMW zwischen Freitag und Montag, auf dem Parkplatz abgestellt. Als er wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der BMW einen Schaden am Heck hatte.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)