Boulegruppe am Badanger startet wieder

Seniorenbeauftragte Christine Maier ruft in Mering wöchentliche Spielgruppe ins Leben. Treffpunkt ist immer mittwochs ab 17 Uhr.

Ab sofort kann man jeden Mittwoch um 17 Uhr am Badanger eine gesellige Kugel schieben. Auf Initiative der Meringer Seniorenbeauftragten Christine Maier hat sich Anfang Juli eine Spielergruppe zusammengetan, die sich nun wöchentlich an der Boulebahn direkt hinter dem Dudek-Ei trifft.

Die etwa vier auf 15 Meter lange Sandbahn wurde schon vor vier Jahren vom Bauhof im Park errichtet und es gab anfängliche regelmäßige öffentliche Spielertreffen dort. Diese verliefen aber wieder im Sande, zumal der Belag sich auch als nicht ideal zum Boule-Spiel erwies. „Wir Seniorenbeauftragte wurden schon vor zwei Jahren angesprochen, ob man die Boulebahnfläche erneuern könnte, damit man sie endlich nutzen könne“, berichtet Christine Maier. „Nach Rücksprache von Guido Schlosser mit dem Bauhof wurde im vergangenen Frühjahr die Oberfläche der Boulebahn erneuert und auf unseren Wunsch hin auch eine Bank aufgestellt.“

Spielegruppe trifft sich mittwochs an der Boulebahn in Mering

Es sei aber mehrfach bemängelt worden, dass niemand auf der Bahn spiele. „Ich hatte zwar immer mal wieder private Gruppen spielen sehen, war aber auf der Suche nach jemandem, der sich bereit erklärt, an einem bestimmten Tag in der Woche an der Boulebahn zu sein und auch Neulingen die Regeln des Spiels zu erklären“. In Petra Schlehhuber fand die Seniorenbeauftragte nun eine leidenschaftliche Boulespielerin, die ab sofort jeden Mittwoch um 17 Uhr zu gemeinsamen Partien lädt.

„Wir wollten nicht, dass wieder ein Sommer vergeht, ohne neue Spieler gewonnen zu haben und haben darum gleich mehrere Leute angesprochen und inzwischen schon mit dem regelmäßigen Spielen begonnen“, freut sich Christine Maier. Ab jetzt soll jeden Mittwoch um 17 Uhr gespielt werden, außer es regnet sehr. Die Gruppe ist für alle offen, egal ob Anfängerinnen oder Fortgeschrittene. Wer Kugeln hat, soll sie mitbringen. „Leider hat die Boulebahn schon wieder viele kleine Dallen, weil diese immer wieder zweckentfremdet wird“, bedauert Christine Maier. „Zum Üben geht das zunächst einmal. Aber vielleicht glättet uns der Bauhof ja noch mal die Bahn, wenn ein Regen bevorsteht“, hofft sie. Schön wäre es auch, wenn bei Festen und Veranstaltungen die Boulebahn nicht für Stände und Zelte verwendet würde oder entsprechend mit Bohlen abgedeckt werden würde, wünscht die neu formierte Gruppe. „Wir freuen uns über regen Zuspruch beim Spielen, denn je öfter die Bahn in Betrieb ist, umso weniger kann sie für etwas anderes genutzt werden.“