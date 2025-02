Boxenluder, Vorstadtkerle und Zebras feiern Weiberfasching in Mering

Faultier, Traube oder US-Soldaten waren nur einige der Kostüme von Einzelpersonen beim bunten Treiben am „G’lumperten Donnerstag“ im Partyzelt des FKM Lach Moro. Gruppen aus Mering, Kissing, Schmiechen und Friedberg hatten sich als Vorstadtkerle, Hutmacher, Clowns oder Weihnachtselfen verkleidet. Sie genossen zusammen ein Weißwurstfrühstück mit Weißbier oder Prosecco.

Icon Galerie 24 Bilder Bunte Clowns, ein flauschiges Faultier oder die appetitlichen Eistüten: Die tollsten Verkleidungen gibt es jedes Jahr beim Weiberfasching zu sehen. Stimmen Sie ab, welche Verkleidung die beste ist.

Wegen des stärkeren Regens am Vormittag kamen manche Gäste erst gegen Mittag an. Bis in den späten Nachmittag nutzten die Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, gemeinsam mit der Partyband „4GoodNews“ ausgelassen Fasching zu feiern. FKM-Präsident Benjamin Gottwald freute sich über die gute Resonanz und dankte seinem Team für den großartigen Einsatz.

Security-Leute sorgen für Sicherheit beim Fasching in Mering

Fünf Security- Leute sorgten für die Sicherheit der Gäste am Eingang des Partyzelts. „Die ersten Personen trafen ab halb 10 Uhr ein. Mit uns können Sie sich hier sicher fühlen“, verriet einer von ihnen. Die Partyband „4GoodNews“ spielte „Country Road – take me home“ und Clowns, Hot Eighties und die Mitglieder des Merchinger Hühnerkomitees tanzten fröhlich neben der Theke. Die Mitglieder des FKM Lach Moro hatten alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Gäste zu versorgen.

Icon Vergrößern Fasching Faschingsumzug Friedberg Friedberger Altstadt Landkreis Aichach-Friedberg Faschingsdienstag Zug durch Friedberger Altstadt Masken Mäskerle Foto: Fred Schöllhorn Foto: Fred Schöllhorn Icon Schließen Schließen Fasching Faschingsumzug Friedberg Friedberger Altstadt Landkreis Aichach-Friedberg Faschingsdienstag Zug durch Friedberger Altstadt Masken Mäskerle Foto: Fred Schöllhorn Foto: Fred Schöllhorn

Viele Gruppen feiern im Festzelt in Mering bis zum Abend

„Wir bleiben natürlich bis heute Abend hier“, verrieten die Meringer Vorstadtkerle in ihren schwarzen Anzügen und Hüten. Zur gleichen Zeit trafen auch die Männer der Gruppe „Ferrari Boxenluder“ aus Mering ein. Nur noch drei Frauen vom „Geisterschloss Mering“ feierten am Marktplatz weiter, während die anderen Mitglieder der „Shell Jungs Mering“ mit dem neuen Wagen nach Landsberg zum Faschingsumzug gefahren waren. „Wie jedes Jahr haben wir ihn am Igl-Hof in Hörmannsberg gebaut“, sagten sie.

Icon Vergrößern Dieser Faschingsfan hat sich aufwendig als Weintraube verkleidet. Foto: Heike Scherer Icon Schließen Schließen Dieser Faschingsfan hat sich aufwendig als Weintraube verkleidet. Foto: Heike Scherer

Eine große Gruppe waren die verrückten Hutmacher aus dem Film „Alice im Wunderland“ aus Mering genauso wie die lustigen Clowns der Wespenweiber Mering. „Wir wollen ein buntes Zeichen setzen und lassen uns die gute Laune nicht verbieten. Trotzdem kennen wir Trauer, Leid und Empathie“, erklärte die Gruppenleiterin Ingrid Popfinger. Die Damen treffen sich in ihrer Freizeit oft zum Häkeln und Stricken.

Als „Space Girls“ wären sie bei einem Junggesellenabschied gut angekommen und wollten die Kostüme nochmals aufleben lassen, verrieten die in silbernen Anzügen gekleideten Frauen aus Mering und Kissing. Sie hatten sich die Haare hochgesteckt und Glitzersteinchen an Backen und Nase geklebt. Viel Arbeit steckte auch hinter dem Kostüm „Eistüten“, das sich eine Friedbergerin und eine Kissingerin einfallen ließen. Sie trugen bunt verzierte gelbe Strickpullover und rosafarbene Röcke, auf dem Kopf eine Waffeltüte und eine „Eisbrille“. Ihre Taschen hatten sie ebenfalls mit einem riesigen Eis verziert.

Weiberfasching: erst der Sturm aufs Rathaus dann Tanz in Mering

Das Merchinger Hühnerkomitee hatte nach dem Besuch im Rathaus Merching vergeblich versucht, den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko in seinem Büro zu besuchen. Unter dem Motto „Vom Hühnerstall zum Karneval“ hatten sie sich schwarz und rot gekleidet. Kleine Weihnachtssäckchen als Geschenke für andere hatten die Weihnachtselfen aus Schmiechen auf ihren Tischen liegen und aßen, während die Zebras aus Mering bereits ausgelassen auf den Bänken tanzten.

Icon Vergrößern Tierisch geht es am Weiberfasching im Festzelt in Mering zu, unter anderem mit diesen Zebras. Foto: Heike Scherer Icon Schließen Schließen Tierisch geht es am Weiberfasching im Festzelt in Mering zu, unter anderem mit diesen Zebras. Foto: Heike Scherer

Eine Person aus der Addams Family mit einem schwarzen Hut, einem langen braunen Bart und Sonnenbrille winkte fröhlich von der Tanzfläche. „Seit 15 Jahren komme ich jedes Jahr zum Weiberfasching und verkleide mich so, dass mich hier niemand erkennt“, verriet sie. Die dunklen Feen von Maleficent aus Ottmaring beteiligten sich zum ersten Mal bei der Abstimmung der Friedberger Allgemeinen zur besten Verkleidung und hoffen mit ihrem ausgefallenen Kostüm auf einen Platz ganz vorne.