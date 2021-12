Mering

vor 18 Min.

Brand im Andechser: "Da kann man erst einmal gar nichts mehr sagen."

Plus Am 27. Dezember 2020 stand Christian Baumüller buchstäblich vor den Trümmern seiner Existenz. Ein Großfeuer legte das Gasthaus "Andechser" in Mering in Schutt und Asche.

Von Eva Weizenegger

Kurz vor 3 Uhr morgens klingelt am 27. Dezember 2020 bei Christian Baumüller das Mobiltelefon. Sein Freund Markus Steinbrecher, der in der Wohnung über dem Wirtshaus Andechser wohnt, ist am Apparat und sagt: "Bei Dir brennt's." Christian Baumüller braucht erst einmal ein paar Minuten bis er realisiert, was das bedeutet. Er wirft sich eine Jacke über, schlüpft barfuß in die Turnschuhe und fährt runter zum Marktplatz. "Ich dachte mir, da nimmst jetzt den Feuerlöscher und dann hat sich die Sache", blickt Baumüller zurück. Doch die nächsten Stunden sollen sein Leben verändern. "Da waren schon die Feuerwehrleute vor Ort und meinen Feuerlöscher konnte ich wieder einpacken", sagt Baumüller mit Ironie in der Stimme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen