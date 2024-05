Mering

vor 19 Min.

Braucht Mering einen Klimaschutzmanager?

Für einen Klimaschutzmanager in Mering könnte es hohe Förderung geben. Das war vor Kurzem Thema im Meringer Hauptausschuss.

Plus Energiewende, Mobilität, Klimaanpassung – für einen Fachmann gibt es nach Ansicht der Meringer Grünen viel zu tun. Doch an ihrem Antrag scheiden sich die Geister.

Von Gönül Frey

Hohe Förderungen könnte Mering in Anspruch nehmen, um einen Experten einzustellen, der für die Marktgemeinde ein Klimaschutzkonzept erstellt – und umsetzt. Das würde sich die Fraktion der Grünen wünschen und stellte in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses den entsprechenden Antrag. Die Reaktionen vielen sehr gegensätzlich aus.

Grünensprecherin und Umweltbeauftragte Petra von Thienen sagte: "Wir brauchen eine Stelle in der Verwaltung, die sich um den Klimaschutz kümmert." Wie es im schriftlichen Antrag heißt, geht es beim Klimaschutz um die Abwendung erheblicher gesundheitlicher Folgen für jeden Einzelnen. Vor allem Maßnahmen der Klimaanpassung würden in Zukunft über die Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Wie die Umweltbeauftragte im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte, denkt sie dabei an viele verschiedene Aspekte wie etwa auch die Mobilität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen