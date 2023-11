Brigitte Karcher will auch mit 80 Jahren noch viele Bücher schreiben

In sieben Jahren hat die Meringer Autorin sechs Bücher geschrieben. Mit ihren beiden Neuerscheinungen „Seebeben“ und „Finsterloch“ plant sie eine Lesung in der Bücherei

Ihr ganzes Berufsleben lang arbeitete Brigitte Karcher als Grafikerin und Illustratorin und gestaltete zahlreiche Bücher. Im Ruhestand hat sie ein neues Hobby entdeckt und sich komplett aufs Bücherschreiben verlegt. „Als Grafikerin benötigte ich immer viele Utensilien, jetzt reicht mir eine Tasse Kaffee und ein Computer und ich kann loslegen“, erklärt die mittlerweile 80-Jährige. Wenn ich etwas fertig geschrieben habe, überlege ich sofort, was ich als Nächstes schreiben könnte“, sagt sie über ihre neue Leidenschaft. „Das Schreiben ist für mich eine Ausnahmesituation, die ich suche. Ich weiß schon morgens, wohin ich gehe, nämlich an den Computer, jeden Tag, das gibt mir Struktur.“

In ihrem Erstlingswerk verarbeitet sie den Tod der Zwillingsschwester

Seit sie vor fünf Jahren beim Schreiben ihres Erstlingswerks „Cilli“ den Tod ihrer Zwillingsschwester verarbeitete, vergeht fast kein Tag, an dem sie nicht an ihren Geschichten arbeitet. Als im Februar 2021 eine NASA-Raumsonde auf dem roten Planeten landete, veröffentlichte Brigitte Karcher ihren Titel „Marswind“. Davor veröffentlichte sie noch den Erzählband „Als sie über die Kuppe fuhren“ und „Kritzelwerk“.

Sechs Bücher, von Sohn Martin grafisch gestaltet, hat Brigitte Karcher inzwischen veröffentlicht. Foto: Heike John

Nun liegen wieder zwei neue Bücher druckfrisch auf ihrem Tisch. Der neue Erzählband „Finsterloch“ und die Erzählung „Seebeben“ sind wie die ersten Titel über den Verlag "BoD-Books on Demand" erschienen und in jeder Buchhandlung oder über Onlineshops bestellbar. "Meine eigenen Bücher kaufe ich gerne bei der Buchhandlung Platzbecker in Mering", betont Brigitte Karcher. Gerne möchte die Autorin auch wieder in der Meringer Bücherei eine Lesung geben.

Der Sohn Martin Karcher übernahm das Layout

Das Layout und die grafische Gestaltung übernahm bei den beiden Neuerscheinungen wieder ihr Sohn Martin Karcher, der als Diplom-Designer in Leipzig lebt und arbeitet. Brigitte Karchers Geschichten tragen viele autobiografische Züge und fast immer bricht auch die Liebe zu ihrer schwäbischen Heimat durch. Dies ist auch bei der Erzählung „Finsterloch“ der Fall, die dem Erzählband den Namen gab. „Hierfür hat mein Sohn die Landschaft bei Münsingen im Landkreis Reutlingen als Cover illustriert und es ist ihm auf anrührende Weise gelungen“, schwärmt Brigitte Karcher.

Die gleichnamige Höhle auf der Schwäbischen Alb weckt bei der Autorin viele Kindheitserinnerungen. „Mein älterer Bruder hat uns damals öfter reingejagt und da durchzugehen war schon mit einem Gruseln verbunden.“ Die Geschichte, die Brigitte Karcher dann daraus entwickelt, ist reine Fiktion. Ein Student verschwindet und bei der Suche kann der kleine Sali, der wegen seiner geringen Körpergröße wenig Beachtung findet, einen entscheidenden Tipp geben. Den Protagonisten benannte Brigitte Karcher in Anlehnung an Gottfried Kellers Salomon in „Romeo und Julia auf dem Dorfe“, denn sie ist auch eine große Literaturliebhaberin.

Lesen Sie dazu auch

Meringer Autorin hängt noch immer an ihrer schwäbischen Heimat

Dass sie, obschon seit Jahrzehnten mit ihrem Mann Notker Karcher in Mering lebend, sehr an ihrer schwäbischen Heimat hängt, kommt auch in der Erzählung „Fundsache“ zu Ausdruck, bei der es um Heimweh geht. Auch die dritte Geschichte in dem 130 Seiten umfassenden Erzählband mit dem Titel „Plassa Hans“ geht auf Autobiografisches zurück. „Als meine Mutter im Sterben lag, erzählte sie mir, dass sie eigentlich lieber einen anderen Mann geheiratet hätte. Das ist mir jahrelang nicht aus dem Kopf gegangen und ich hatte das Gefühl, daraus eine schöne Geschichte für sie schreiben zu wollen“. In ihrer zweiten Neuerscheinung, dem 160 Seiten umfassenden Buch mit dem Titel „Seebeben“ verarbeitet Brigitte Karcher Erlebnisse bei einem Aufenthalt als junge Kunststudentin am Bodensee. „Ich wollte schon immer mal über diese besondere Zeit schreiben“, sagt sie Jahrzehnte später. Beim Kirschenklau im benachbarten Garten nimmt das Abenteuer seinen Lauf und eine geheimnisumwitterte Arztgattin aus der Nachbarsvilla kommt ins Spiel.

„Menschen, die ich irgendwann mal kennengelernt habe, packe ich dann vom Typ her in meine Geschichten rein“, erzählt Brigitte Karcher. Mitunter wird es spannend und sprachlich ist es immer ein Lesegenuss, etwa wenn die Autorin anlässlich eines Festes mit poetischen Worten das tief ausgeschnittene Dekolleté am Kleid der Bäckersgattin beschreibt. Als ausgebildete Grafikerin und Illustratorin ist sie eine exzellente Beobachterin und hat einen geschulten Blick für Details. Das Handwerkszeug hat sie inzwischen gewechselt und ist froh darüber. „Das Schreiben läuft mir so richtig aus der Hand und macht mir Spaß. Ich werde weiterschreiben“, kündigt die 80-Jährige an.