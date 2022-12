Brücke an der Färbergasse wird für den Verkehr freigegeben

Plus Mering hat die Sanierung im Zeitplan abgeschlossen. Die Arbeiten an der Brücke Zettlerstraße werden dagegen wohl erst im Frühjahr beendet.

Im Hintergrund räumten Bauarbeiter noch die restlichen Baumaterialien und Absperrzäune auf ihren Lkw, ein paar Meter weiter erfolgte bereits die offizielle Verkehrsfreigabe der Brücke in der Meringer Färbergasse durch Bürgermeister Florian Mayer, Gemeinderat ( CSU) Georg Resch sowie Florian Koch, der als Bauleiter bei der Firma Xaver Lutzenberger GmbH & Co. KG die Arbeiten koordinierte, und Armin Lichtenstern vom Marktbauamt Mering. Damit kann die Brücke nach drei Monaten Sanierungsarbeiten wieder befahren werden.