Bücherei Mering geht mit Poesie ins neue Veranstaltungsjahr

Die österreichische Autorin Lena Raubaum macht mit ihrer Lesung am 24. Januar Lust auf Lyrik. Bereits vormittags gibt sie ein Programm für Grundschüler.

„Mit Gedichten die Welt umarmen“ lautet das Motto, unter dem die Bücherei Mering am Mittwoch, 24. Januar um 19.30 Uhr die Autorin, Sprecherin und Schauspielerin Lena Raubaum aus Wien zu Gast hat. Büchereileiterin Christine Hieke und ihre Stellvertreterin Frauke Niederhofer freuen sich, dass die bekannte österreichische Schriftstellerin auf ihrer vom St. Michaelsbund organisierten Lesereise auch in Mering Halt macht. Mit viel Humor und herzlicher Wärme wird sie dem Publikum Gedichte und Gedanken präsentieren, die das Gemüt erhellen.

„Die Worte von Lena Raubaum tun einfach gut und laden zum Nachdenken, Schmunzeln und Aufatmen ein“, erklärt Christine Hieke, die bei einer Fortbildung des St. Michaelsbundes bereits in den Genuss einer Poesiestunde der mehrfach ausgezeichneten Autorin kam. Lena Raubaum verstehe es wunderbar, mit ihren Gedichten zu verzaubern, schreibt Gereimtes und Ungereimtes für Groß und Klein, thematisiert in ihren „Gedichten, die die Welt umarmen“ Nachdenkliches, aber auch Lustiges und Sprachspielerisches. „Wir freuen uns, wenn sich möglichst viel Publikum auf dieses poetische Erlebnis einlässt“, betont auch Frauke Niederhofer. „Lyrik zu genießen ist etwas völlig anderes, als Gedichte auswendig zu lernen, wie man es oft noch aus der Schulzeit kennt. Wir laden ein, in der Lesung von Lena Raubaum zu erleben, wie schön unsere Sprache ist“.

Christine Hieke (rechts) und Frauke Niederhofer laden gemeinsam mit dem gesamten Team der Meringer Bücherei zur Lyrik-Lesung mit Lena Raubaum. Foto: Heike John

Lesung mit viel Humor in der Meringer Bücherei

Lena Raubaum hat nicht nur viele Wörter, sondern auch eine große Portion Humor und Begeisterung im Gepäck. Damit will sie bereits am Vormittag des 24. Januar mit ihrem Programm für Grundschulkinder Lust auf Lyrik machen und Geheimnisse rund um ihre Bilderbücher verraten. Dazu haben sich zwei Schulklassen aus der Ambérieu-Grundschule eingeladen.

Mit ihren Büchern hat Lena Raubaum zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Österreichischen Kinderbuchpreis. „Kindern, die Liebe zum Lesen und zur Literatur zu vermitteln, ist eine unserer Hauptaufgaben in der Bücherei. Eine solche Lesung unterstützt dies hervorragend“, betont Christine Hieke.

Aber auch für Erwachsene ist diese besondere Lesung ein Genuss und bietet eine Auszeit im schnelllebigen Alltag. „Unser Ziel ist es immer wieder, durch interessante Lesungen Kultur im Ort anzubieten, sodass die Menschen nicht erst nach Augsburg oder München fahren müssen“. Dank einer Spende der Hatelma Stiftung für Literatur und Lesen sind beide Veranstaltungen kostenfrei. Diese Stiftung ist wie die Stiftung für Mering eine Unterstiftung im Haus der Stifter – Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg und fördert Projekte rund um Literatur und Leseförderung. Die Lesung wird auch unterstützt durch die KEB katholische Erwachsenenbildung Friedberg, die die Kosten für den Druck von Plakaten und Flyern übernimmt.