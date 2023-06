Bücherei Mering punktet mit digitalem Angebot

Plus Seit zehn Jahren setzt die Meringer Bücherei nicht mehr nur auf gedruckte Ausgaben, sondern bietet auch eine Onleihe an. Ein wichtiger Schritt für die Einrichtung.

Die Meringer Bücherei mit ihrem vielfältigen Angebot ist kein Auslaufmodell. Sie geht mit der Zeit mit, ohne dabei aber auf Altbewährtes zu verzichten. Wer gerne in Büchern schmökert, der ist dort in dem ehemaligen Feuerwehrhaus in der Bachstraße gut aufgehoben. Doch vor zehn Jahren war es Brunhilde Waeber, die erkannte, dass E-Books nicht unbedingt Konkurrenz darstellen müssen. Im Gegenteil, sie setzte auf das neue Angebot des Portals LEO-SUED, einem Verbund von Büchereien, zu deren Gründungsmitgliedern die Meringer Bücherei sogar gehört.

Seit 2013 kann man sich bequem Bücher mit einem speziellen Passwort auf PC, Tablet oder E-Book-Reader herunterladen. Es gibt kein lästiges Bücherschleppen mehr, der Partner oder die Partnerin wird nicht gestört, wenn spätnachts noch der spannende Krimi zu Ende gelesen werden muss und es wird auch nicht mehr vergessen, die ausgeliehenen Bücher rechtzeitig wieder abzugeben. Vorteile, die viele Leserinnen und Leser schätzen.

