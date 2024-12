Bürgermeister Mayer ärgert sich über Vandalismus an der Baustelle im Innenort

Bürgermeister Florian Mayer ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er schnell aus der Haut fährt. Doch die Sachbeschädigung an der Innenortsbaustelle ärgert ihn sehr: „Es geht nicht nur darum, dass hier mutwillig etwas zerstört wurde, sondern auch die Bauzeit sich dadurch unnötig verzögern kann.“ Jetzt hat er den Vandalismus an der Baustelle bei der Polizeiinspektion in Friedberg zur Anzeige gebracht.

Unbekannte hatten aus einem mit Bauzäunen abgesperrten Bereich die Absteckeisen herausgerissen. „Diese Eisen sind vermessen und dienen nicht nur zur Markierung für die nächsten Arbeiten, sondern auch für die entsprechende Höhe“, erklärt Mayer. Es sei ein wesentlicher Teil der bereits geleisteten Arbeit zerstört worden. „Mir ist das unverständlich, warum man das macht?“, fragt sich Mayer. Die Eisen waren vor dem Bereich der Apotheke bis zur Buchhandlung angebracht und wurden dort herausgerissen. Am Montag entdeckte der Polier der Baufirma Leonhard Weiss den Schaden und meldete sich umgehend beim technischen Marktbauamt. Dort informierte Ludwig Thanner dann Bürgermeister Mayer über das Ausmaß der Beschädigung. Zudem wurde auch die Polizeiinspektion in Friedberg eingeschalten.

Mittlerweile sind die Absteckeisen wieder neu vermessen. Foto: Ludwig Thanner, Marktbauamt Mering

„Auch wenn der Sachschaden mit 250 Euro relativ gering ist, so ist es die Arbeitsleistung, die zunichtegemacht wurde“, sagt Mayer. Mittlerweile wurde wieder alles neu vermessen und abgesteckt. „Ich habe nun aber Sorge, dass spätestens zum nächsten Christkindlmarkt ab Donnerstag wieder die Absperrungen durchbrochen werden“, so Mayer. Die gesamte Fläche sei mit Bauzäunen umgeben. „Das ist kein Versehen, wenn man da durchläuft oder durchfährt mit dem Radl“, meint Mayer. Immer wieder komme es vor, dass auch andere Baustellenbereiche betreten werden, die von Zaunfeldern umschlossen sind. „Dies kann nicht nur einen Schaden verursachen, sondern ist auch ein Sicherheitsrisiko für die Passantinnen und Passanten, die unberechtigterweise sich im Baustellenbereich aufhalten“, warnt der Meringer Bürgermeister.

Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Marktgemeinde Mering melden oder gibt Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710.