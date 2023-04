Bürgernetz bietet jeden Monat ein Ausflugsziel

Das Bürgernetz Mering und Merching stellt sein neues Freizeitprogramm von April bis Ende September vor.

Eine Tunnelführung, ein Vortrag über Holunderprodukte, eine kleine Wallfahrt und Ausflüge, um Natur und Kultur in der weiteren Umgebung zu genießen. Interessant, unterhaltsam und breit gefächert ist wieder das Freizeitangebot des Bürgernetzes Mering für das kommende Halbjahr.

Schnelle Anmeldung ist erforderlich

Von April bis September bietet es sieben Halbtagesstouren, an denen Bürgerinnen und Bürger von Mering und Merching teilnehmen können. Die Arbeitsgruppe Freizeitgestaltung mit ihren Koordinatoren Angelika Luichtl und Hermann Klemmt hat dazu wieder einige interessante Ziele ausgekundschaftet und vor Ort Besichtigungen, Führungen oder Vorträge organisiert. Je nach Gegebenheit werden die Zielorte mit dem Zug, einem Bus oder Privat-Pkws angefahren. Meist bleibt auch genügend Zeit, im Anschluss an eine Besichtigung noch gemeinsam einzukehren. „Bei manchen Programmangeboten heißt es schnell zu sein mit der Anmeldung“, so raten die Koordinatoren.

Das neue Programm beginnt am 12. April mit einer Tunnelführung im Augsburger Hauptbahnhof mit dem Projektleiter Dietmar Orwat, der durch das 250-Millionen-Megaprojekt geleitet und über einige technische Herausforderungen informiert. Was den Holunder so besonders macht, kann am 11. Mai bei einer Fahrt zur Familie Nässl in Burgstall bei Ried erkundet werden. Am 21. Juni wird gemeinsam mit den Meringer Pfarrsenioren eine kleine Wallfahrt veranstaltet. Dieses Mal geht es mit dem Bus zum Kloster Irsee mit Führung durch die ehemalige Klosterkirche und Einkehr in der Klostergaststätte.

Der letzte Ausflug führt nach Bobingen

An einer Führung durch die Königsbrunner Heide durch einen Mitarbeiter der Augsburger Umweltstation können Interessenten am 29. Juni teilnehmen und sich vor allem an den zu dieser Zeit blühenden Sumpfgladiolen erfreuen. Ein geführter Stadtspaziergang in Schongau steht am 20. Juli auf dem Programm und wird mit einem Abstecher zur spätromanischen Basilika in Altenstadt ergänzt. Der Augustausflug am 10. des Monats sieht die Besichtigung der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach vor sowie einen anschließenden Spaziergang durch das Gut Blumenthal und auf dem Rückweg einer Einkehr im Bauernmarkt in Dasing.

Das 1090 Jahre alte Städtchen Bobingen ist am 20. September Ziel der letzten Veranstaltung des neuen Halbjahresprogramms mit Besichtigung der über 500 Jahre laufenden Mittleren Mühle samt einer Führung durch ein Mitglied des Mühlenfördervereins. Auch ein Spaziergang durch den Singoldpark ist geplant.

Die genannten Ausflüge finden immer nachmittags statt und die Abfahrten beginnen in der Regel an der Baywa Mering mit einer weiteren Haltestelle am Meringer Marktplatz. Bei Bedarf fährt der Bürgernetz-Fahrdienst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zum festgelegten Treffpunkt. Alle Ausflüge sind so kalkuliert, dass keine zu großen Kosten für Fahrten oder Gebühren für Führungen oder Eintritt anfallen.

Auch Schafkopfen und Malen werden angeboten

Wem die Halbtagestouren zu kurz sind, der kann sich auch einmal monatlich den Wanderausflügen mit Christine Garbade anschließen. Für wöchentliche Betätigung in geselligem Rahmen bietet das Bürgernetz das offene Kartenspiel mit Schafkopfen am Mittwoch in der AWO, einen zweiwöchentlich dienstags stattfindenden Stricktreff in der Sozialstation sowie das Angebot „Freude am Malen – mit Farben gestalten“ für Erwachsene mit Ute E. Kürten und Gitti Baier. Zudem läuft über das Bürgernetz auch ein wöchentlich am Dienstag stattfindendes Sitzyoga mit Seniorenyogalehrerin Elke Bühler, für das eine Anmeldung erforderlich ist.

Nähere Infos zu allen Angeboten und Veranstaltungen enthält das neue Freizeitprogramm, das nun aktuell wieder an vielen öffentlichen Orten ausgelegt wird. Telefonische Auskunft geben die beiden Koordinatoren Angelika Luichtl, Telefon 0176/30544168 sowie Hermann Klemmt, Telefon 08233/8466533.