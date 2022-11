Bürgernetz bietet mit Kalender Streifzug durch Mering

Die Bürgernetz-Malgruppe hat wieder einen Kalender mit Ortsmotiven gestaltet. Schon am kommenden Marktsonntag ist er an vielen Verkaufsstellen erhältlich.

Das Stelzenmädchen als Symbol für die diesjährige 1000-Jahr-Feier, das Freibad, um dessen Erhalt heftig diskutiert wird, aber auch alte Meringer Keramik der Traditionsfirma Lipp. Dies sind drei der 13 Motive, die Mitglieder der Malgruppe im Meringer Bürgernetz für ihren neuen Kalender künstlerisch umgesetzt haben.

Bereits zum siebten Mal haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgemacht, um ihre Heimat in Aquarell in den Blick zu nehmen. „Es ist inzwischen gar nicht mehr so einfach, immer wieder neue Ansichten zu finden“, gibt Ute E. Kürten zu. Zusammen mit Gitti Baier leitet die Meringer Künstlerin die Gruppe an. Diese traf sich in diesem Jahr im zweiwöchentlichen Rhythmus an 15 Terminen, um unter dem Motto „Freude am Malen – mit Farben gestalten“ gemeinsam künstlerisch aktiv zu sein.

„Wir haben auch Stillleben angefertigt, zwischendrin perspektivisch und großflächig gearbeitet und auch mal mit Kerzenwachs experimentiert, denn unsere Malerinnen und Maler sollen ja nicht nur viel Spaß haben, sondern auch etwas dazulernen“, erzählt Ute E. Kürten. Dazwischen wurde auch immer wieder fleißig zu Hause gepinselt, damit rechtzeitig eine Auswahl für den Kalender 2023 fertig war. Mal diente ein altes Foto, mal ein Schnappschuss vom Handy als Bildvorlage, ein andermal wurde auch gleich vor Ort skizziert.

Den neuen Kalender gibt es auch beim Merchinger Advent

Nicht jeder in der Gruppe steuerte ein Bild für den Kalender bei, aber alle hatten Spaß in der Gruppe und fertigten bunte Weihnachtskarten. Diese sind auch wieder zusammen mit den Kalendern und vielen weiteren selbst gefertigten Waren am Bürgernetzstand auf dem Merchinger Adventsmarkt am 27. November erhältlich. Die Kalender selbst sind so früh wie noch nie zuvor fertig und können bereits am kommenden Sonntag beim Kathreinmarkt an verschiedenen Verkaufsstellen erworben werden.

Margit Blum nahm das Stelzenmädchen am Meringer Badanger für ihre Pinselstriche ins Visier Foto: Büro Benseler

Die ganze Vielfalt der Motive wird im Schaufenster von Maria Bösl präsentiert, die dafür Raum in ihrem in Kürze schließenden Haushaltswarengeschäft zur Verfügung stellt. Das Deckblatt des Kalenders, der wieder als Wandkalender und im kleineren Format als Tischkalender verfügbar ist, ziert ein Bild vom kleinen Park bei der Schlossmühle. Das Design und die kostenfreie Gestaltung des Kalenders übernahm wieder das Meringer Büro Benseler, weshalb der bisherige Kalenderpreis mit 10 Euro für den großen und 5 Euro gehalten werden kann.

Kalender mit Motiven aus Mering als Mitbringsel und Weihnachtsgeschenk

Weitere Motive zeigen den Kirchhof in St. Michael, das Bögelmüller-Haus in der Münchner Straße mit seinem schönen Rosengarten, eine Ansicht vom Alten Friedhof, aber auch gezielt gewählte Bildausschnitte wie etwa die Haustüre vom Mühlbacher-Haus in der Bouttevillestraße, die Jubiläumsbank vor Betten Froese oder Momentaufnahmen wie die Kartoffelernte bei Reifersbrunn. Dieses ländliche Idyll ist nicht das einzige Motiv aus Merings Umgebung. Auch die Bienenstöcke bei Baierberg, das Schloss Hofhegnenberg und ein Malerinnenblick auf den Bacherleh bei Steinach, nach dem die dortigen Schützen benannt sind, zieren jeweils ein Monatsblatt. Und so kann der Kalender nach dem Wunsch des Meringer Bürgernetzes wieder ein geschätztes Mitbringsel oder eine Geschenkidee für Weihnacht sein.

Info Kalender-Verkaufsstellen sind in Mering die Filiale der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, Haushaltswaren Bösl, Betten Froese, die Reinigung Stier, der Weltladen und die Bücherei sowie in Merching die Bäckerei Storch. Zudem ist er am Bürgernetz-Stand auf dem Adventsmarkt in Merching am 27. November erhältlich.