Bürgernetz blickt künstlerisch auf die Heimat

Von Merching über Mering bis Kissing reicht der Streifzug mit dem Pinsel der Bürgernetz-Malgruppe. Der Kalender ist bereits am Marktsonntag, 5. November, erhältlich.

Wer den druckfrischen Kalender des Bürgernetzes Mering für das Jahr 2024 in die Hand nimmt, der stutzt vielleicht einen kleinen Moment beim ersten Blick: Da prangt die Merchinger Pfarrkirche in voller Pracht auf dem Titelblatt. Als der Turm von St. Martin nach langer Zeit endlich wieder ohne Gerüst war, griff Michael Rohr, Mitglied der Malgruppe im Ehrenamtlichen-Netzwerk, schnell zu Pinsel und Aquarellfarben. Dass ein Merchinger Motiv das Titelblatt des Bürgernetzes ziert, ist nicht zuletzt auch ein Ausdruck des guten Miteinanders von Mering und Merching im Bürgernetz.

Die ersten Exemplare gingen an den Meringer Weltladen

„Wir kooperieren nun bereits seit einigen Jahren wirklich sehr gut mit unserer Nachbargemeinde, angefangen vom Bürgermeister über die Seniorenbeauftragten bis zu aktiven Mitgliedern“, betont Franz Sedlmeir. Er ist einer von zwei Vorsitzenden im Bürgernetz und nimmt sich als aktiver Maler der Gruppe auch der Vermarktung des Bürgernetzkalenders an. „In diesem Jahr haben wir uns selbst übertroffen und sind noch früher mit dem Kalender als im letzten Jahr dran.“ Die ersten Exemplare gingen an den Meringer Weltladen. Dort haben Ladenleiterin Petra von Thienen und Anita Schneider ein Schaufenster mit den Kalendermotiven dekoriert. Ab Marktsonntag, 5. November, sind die Exemplare erhältlich. „Unser Kalender ist inzwischen eine geliebte Tradition auch zum Verschenken an Weihnachten und viele Leute warten schon förmlich darauf“, freut sich Franz Sedlmeir. Dank der uneigennützigen Unterstützung von Thomas Benseler mit seinem Büro für Visuelle Kommunikation läuft das Kalenderprojekt jedes Jahr reibungslos.

Petra von Thienen und Anita Schneider haben mit den Motiven des Bürgernetzkalender ein ganzes Schaufenster dekoriert. Foto: Heike John

Eine Herausforderung kommt auf die Künstlerinnen und Künstler zu, die sich unter der Anleitung von Ute Kürten und Gitti Baier an das kreative Werk machen. Denn mit jedem Jahr wird es schwieriger, weitere Motive mit Heimatbezug zu finden, die noch nicht in Vorjahreskalender erschienen sind. Auch wenn die Hobbymalerinnen und -maler ihren Blick über die Ortsgrenzen hinaus schweifen lassen, kommen im aktuellen Kalender Meringer Motive nicht zu kurz. „Die Werke sind durchwegs gut gelungen“, bestätigen auch Ute Kürten und Gitti Baier, die schon einen gewissen Maßstab an das jährliche Kalenderwerk anlegen. In der Gruppe, die sich unter dem Motto „Freude am Malen“ in zweiwöchentlichem Rhythmus am Dienstag von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Sozialstation trifft, werden die vorgelegten Werke gemeinsam besprochen und für den Kalender ausgewählt. „Altersbedingt haben wir inzwischen weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gruppe und nehmen gerne wieder neue auf. Es dürfen auch Anfänger sein, dann werde ich auch wieder verschiedenen Maltechniken der Aquarellmalerei erklären“, kündigt die Meringer Künstlerin an.

Das sind die Motive des Bürgernetzkalenders

Gertraute Seppt hat das neu gebaute Trachtenheim der Almarausch-Trachtler in Aquarellfarben dargestellt. Margit Blum nahm das prächtige Tor ins Visier, das ein Grundstück an der Josef-Scherer-Straße säumt und Sigrun Lachenmeir lenkt den Blick auf die Högele-Kunstmühle, die sich im Wasser der Paar spiegelt. Als Nachbar des stattlichen Klopferhauses neben der St. Leonhardskapelle, das in sattem Gelbton in den Himmel ragt, machte sich Michael Rohr ans Werk. Angelika Richler setzt die Treppe zum Pfarrhof von St. Michael in Szene. Ganz unscheinbar duckt sich die Samerkapelle schräg gegenüber der BayWa, die 2010 von den Feldkreuzfreunden renoviert wurde. Als Bild auf dem August-Kalenderblatt verhilft ihr Claudia Riesinger zu gebührendem Glanz.

Die sich in der Paar spiegelnde Kunstmühle Högele hat Sigrun Lachenmeir als Kalendermotiv gemalt. Foto: B�ro Benseler

Wie der Sperlingbrunnen beim Pflegeheim St. Agnes gerne von den Bewohnerinnen und Bewohnern als Ruheplätzchen im Freien genutzt wird, zeigt sich auf dem Bild von Franz Sedlmeir. Seine Gattin Agathe nutzte die künstlerische Freiheit und setzte kurzerhand den neben dem Schriftzug der Meringer Bücherei ragenden Bücherwurm als „unersättlichen“ Zeitgenossen auf das aufgeklappte Buch, das als Sitzgelegenheit am Vorplatz der Bücherei steht. Der Weitmannsee in Kissing hat es gleich zwei Künstlerinnen der langjährigen Malgruppe angetan und Ilse Wagener und Agnes Nattler haben hinter Seegras schaukelnde Barken und am Steg verankerte Fischerboote als Motiv gewählt. Ebenfalls aus Kissing stammt eine herbstliche Impression der Paar, die Franz Sedlmeir mit Pinselstrichen festgehalten hat. Winterlich wird es im Dezemberbild, auf dem Sigrun Lachenmeir den Schamberger-Hof in Hochdorf in schneeweiße Pracht taucht.

Kalender-Verkaufsstellen sind in Mering der Weltladen, die Filiale der Raiffeisenbank, Betten Froese, die Reinigung Stier und die Bücherei sowie in Merching der Schreibwarenladen Glückspfennig in der Hauptstraße 18.