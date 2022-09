Bürgernetz Mering legt neue Freizeitangebote auf: Das ist geboten

Mit seinem neuen Halbjahresprogramm bietet das Bürgernetz Mering wieder organisierte Fahrten und Veranstaltungen – die Angebote von Oktober 2022 bis März 2023.

Museumsbesuche, Stadtführungen und auch Weihnachtsfreuden stehen im neuen Halbjahresprogramm des Bürgernetzes Mering und laden Bürgerinnen und Bürger aus der Marktgemeinde und aus Merching zur geselligen Teilnahme ein. Wieder hat die Arbeitsgruppe Freizeit um Angelika Luichtl und Hermann Klemmt interessante Ausflüge und andere Unterhaltungsangebote zusammengestellt. Von Oktober bis März gibt es jeden Monat wieder mindestens eine Veranstaltung, die vor allem Alleinstehende und selbst nicht mehr mit dem eigenen Auto mobile Seniorinnen und Senioren anspricht.

Organisierte Führungen durch Städte oder in Museen machen aber auch für andere Teilnehmer das Programm attraktiv. Auf mehrheitlichen Wunsch sind es meist Halbtagesausflüge mit dem Bus oder in Fahrgemeinschaften und mit einer geselligen Einkehr zum Abschluss. Los geht’s am Mittwoch, 5. Oktober, mit einem Ausflug nach Landsberg samt einer Führung durch die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen und Bürgerhäusern, barocken Kirchen sowie Türmen, Toren und dem Lech-Wehr.

Ausflüge nach Aichach, Dillingen und zum Merchinger Advent

Am Mittwoch, 26. Oktober, lädt das Bürgernetz zur Fahrt in die neue Sisi-Ausstellung im Wasserschloss Unterwittelsbach unter dem Motto „Sisi und die liebe Verwandtschaft“. Die Kreisstadt Dillingen, auch „das schwäbische Rom“ genannt, ist Ziel einer Fahrt am Freitag, 11. November. Ein weiteres Angebot im vorletzten Monat des Jahres ist der Merchinger Advent am Sonntag, 27. November, an dem das Bürgernetz traditionell mit einem Verkaufsstand teilnimmt und neben handwerklichen Geschenken auch die beliebten Aquarell-Karten und den neuen Kalender 2023 mit den Aquarellen der Bürgernetz Malgruppe anbietet.

Weihnachtliche Stimmung kann auch am Donnerstag, 8. Dezember getankt werden, wenn die Fahrt zum Weihnachtsmarkt bei Segmüller in Friedberg führt. Dieser Besuch ist mittlerweile genauso eine beliebte vorweihnachtliche Tradition wie die „Heilige Nacht“ im Caritas-Seniorenzentrum St. Theresia, wenn Michael Lidl am 18. Dezember die Weihnachtsgeschichte nach Ludwig Thoma in Mundart vorträgt.

Weiter geht’s im neuen Jahr mit dem Besuch der Krippenausstellung im Bayerischen Nationalmuseum in München am Donnerstag, 19. Januar. Am Donnerstag, 23. Februar, steht der Besuch des Textil- und Industriemuseums (TIM) in Augsburg auf dem Plan. Der letzte Punkt auf dem aktuellen Jahresprogramm ist dann am Donnerstag, 16. März, der Ausflug ins Jüdische Museum und zur Synagoge in Augsburg.

Rechtzeitige Anmeldung für Freizeitprogramm ist empfehlenswert

Aufgrund der großen Nachfrage ist es empfehlenswert, sich frühzeitig für alle Veranstaltungsangebote und Ausflugsziele anzumelden, denn es gibt inzwischen viele Stammgäste, die nahezu bei jeder Unternehmung des Bürgernetzes Mering mit von der Partie sind. Die Din A5-Broschüren mit dem gesamten Freizeitangebot liegen an allen bekannten Stellen in Mering wie bei Apotheken oder Ärzten und auch im Rathaus aus. Für jedes Programmangebot gibt es einen Verantwortlichen, bei dem man sich anmelden kann.

Die einzelnen Unternehmungen werden jeweils auch rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben. Ergänzend zu den Ausflügen und Vorträgen gibt es im Bürgernetz auch die regelmäßigen Veranstaltungen, die seit Jahren in geselliger Runde stattfinden. Dazu gehört das zweiwöchentlich am Dienstag von 14 bis 16 Uhr für Erwachsene in der Sozialstation stattfindende Angebot “Freude am Malen – mit Farben gestalten“ mit den Dozentinnen Ute E. Kürten und Gitti Baier. Der erste Termin ist am 4. Oktober.

Zudem startet dort mit Beginn am 11. Oktober der ebenfalls zweiwöchentlich am Dienstag von 14 bis 16 Uhr stattfindende „Stricktreff“ zum offenen Handarbeiten. Alle, die gerne Karten spielen, lädt das Bürgernetz jeden Mittwoch von 13.30 bis 17 Uhr zum Schafkopfspiel in den Räumen der Awo Mering. Zudem bietet Christine Garbade in ihrer langjährigen Wandergruppe monatlich stattfindende, meist am Freitag veranstaltete Ganztagesausflüge. Verantwortlich für das Freizeitprogramm im Bürgernetz Mering sind Angelika Luichtl aus Merching, Tel. 0176 30544168 und Hermann Klemmt aus Mering, Tel. 08233/8466533.