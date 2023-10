Mering

Bürgernetz Mering lädt zur Feldkreuz-Runde mit der Fahrradrikscha

Plus Unter dem Motto „Erkunde deine Heimat“ hat das Bürgernetz Mering eine Rundtour ausgearbeitet. Grundlage der Ausflugsidee sind die Unterlagen der Feldkreuzfreunde.

Ein besonderes Angebot hat das Bürgernetz Mering zum beginnenden Herbst hin zusammengestellt. In einer knapp eineinhalbstündigen Rundtour mit der Fahrradrikscha werden Feldkreuze in und um Mering erkundet: Auf der etwa 15 Kilometer langen Fahrt geht es auch durch viel Natur. „Mir kam die Idee dazu, weil ich wusste, dass die Feldkreuzfreunde einen ungeheuren Schatz an Informationen rund um die Wegmarken zusammengestellt haben“, berichtet der Bürgernetz-Vorsitzende Franz Sedlmeir.

Hinter den Feldkreuzen steckt oft eine interessante Geschichte

Bei Christine Rauner, die das Erbe ihres 2019 verstorbenen Vaters Sylvester Dosch fortsetzt und alle Daten sammelt, stieß er damit offenen Türen ein. „Die Feldkreuzfreunde haben um die 38 Wegmarken vom Kreuz über Marterl bis zu den kleinen Kapellen in und um Mering auf ihrer Liste und ich will in ihrem Namen irgendwann einmal eine Broschüre dazu herausbringen“, kündigt sie an. Ihre Renovierung ist einige Recherchen wert, haben sich doch die Feldkreuzfreunde in den vergangenen Jahren mit vielfältigem handwerklichem Geschick für ihren Erhalt eingesetzt. Manche sind auch in Familienbesitz und werden von privater Hand gepflegt. Hinter vielen Bildstöcken und Feldkreuzen steckt eine interessante Geschichte, die die Fahrgäste der angebotenen Rikscha-Rundfahrt an jedem der 13 Haltepunkte erfahren können.

