Bürgernetz Mering und Merching lädt zu Ausflügen ein

Die Arbeitsgruppe Freizeitgestaltung hat von Oktober bis März Angebote für Touren in geselliger Runde zusammengestellt. Das bietet das Halbjahresprogramm.

Eine kosmische Zeitreise im Augsburger Planetarium am 19. Oktober oder ein Besuch der Kunstsammlungen im Münchner Lenbachhaus am 25. Januar, eine Führung durch den historischen Bahnpark am 22. Februar oder das Live-Erlebnis einer Feuerwalze in der neuen Feuerwehr-Erlebniswelt am 23. November. Die Arbeitsgruppe Freizeitgestaltung unter der Regie von Angelika Luichtl aus Merching und Hermann Klemmt aus Mering hat wieder viele attraktive Ausflugsziele zusammengestellt, die im nun neu aufgelegten Freizeitprogramm des Meringer Bürgernetzes für das kommende Halbjahr zu finden sind.

Das Bürgernetz versteht sich als soziales Netz für Mering und Merching

Von Oktober bis März im kommenden Jahr gibt es wieder einmal monatlich das Angebot eines Halbtagesausflugs am Nachmittag, der mit einer geselligen Einkehr in einem Café gekoppelt ist. Ergänzend finden sich jahreszeitliche Unternehmungen wie der Besuch des Christkindlmarkts in Landsberg am Lech am 13. Dezember oder der schöne Brauch der in Mundart rezitierten Weihnachtsgeschichte durch Michael Lidl am 17. Dezember.

Der Spaziergang zu den Osterbrunnen in Bad Wörishofen am 28. März zählt zu den beliebten Ausflugszielen mit dem Meringer Bürgernetz. Darum heißt es mitunter schnell zu sein und bei der Anmeldung nicht zu zögern, denn die „Stammgäste“, die jeden Monat mit von der Partie sind, werden immer mehr. „Die Busfahrten sind teurer geworden, sodass wir in Verbindung mit Eintritt und Führung in der Regel zwei Euro mehr als bisher verlangen“, informiert Hermann Klemmt. Trotzdem gilt die Devise, dass jeder mit dabei sein können sollte, der will. Darum subventioniert das Bürgernetz die Angebote und kann im Härtefall auch die gesamte Summe übernehmen. Schließlich versteht sich das Bürgernetz als soziales Netz für Mering und Merching.

Die neue Bürgernetzbroschüre ist bereits erhältlich

Ergänzend zu den Einzelausflügen sind die ganztägigen Wanderausflüge mit Christine Garbade sehr beliebt. Geplant sind für Oktober die Fahrt nach Füssen, für November ein Rundgang durch Augsburg, für Dezember der Weihnachtsmarkt in Kempten, für Januar eine kleine Winterwanderung am Kuhsee und im Februar der Besuch des Bayerischen Rundfunks in München sowie für März Schloss Nymphenburg und das Marstall-Museum in München. Das genaue Datum und die Abfahrtszeit werden jeweils im Vormonat festgelegt und können bei der verantwortlichen Koordinatorin Christine Garbade erfragt werden, Telefonnummer 08233/794805. In der Regel wird für die Anfahrt das Bayernticket der Bahn genutzt.

Wer Lust hat, mit dem Bürgernetz aktiv zu sein, sollte sich möglichst bald die neu gedruckte Broschüre besorgen, die an vielen öffentlichen Stellen in Mering und Merching ausgelegt wird, wie zum Beispiel bei Ärzten, Apotheken, in der Sparkasse und bei der Raiffeisenbank sowie auch in den Gemeindeverwaltungen und in einzelnen Geschäften. Auch im Internet ist das neue Halbjahresprogramm des Bürgernetzes Mering verfügbar, www.buergernetz-mering.de.

Reger Beliebtheit erfreuen sich die seit Jahren laufenden regelmäßigen Veranstaltungen. Dazu gehört die zweiwöchentlich dienstags in der Sozialstation stattfindende Malrunde mit Ute Kürten und Gitti Baier, der damit im Wechsel stehende Stricktreff, ebenfalls von 14 bis 16 Uhr, das wöchentliche Seniorenyoga am Dienstagvormittag von 10 bis 11 Uhr und das offene Kartenspielen jeden Mittwoch ab 13.30 Uhr bei der AWO.

„Unsere Angebote stehe allen interessierten Bürgen von Mering und Merching zur eigenverantwortlichen Teilnahme offen“, so informieren die beiden Bürgernetz-Vorsitzenden Franz Sedlmeir und Josef Gerner. „Wir sind auch Kooperationspartner der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Aichach-Friedberg“. Die zentrale Rufnummer für Veranstaltungsangebot im Freizeitbereich ist die Telefonnummer 08233/8466533. Die neue Bürgernetz-Broschüre verzeichnet auch die Telefonnummern für die übrigen Bürgernetzangebote wie die ebenfalls ehrenamtlichen Arbeitsgruppen Fahrdienste und Besorgungen, Junge Familien und Lernpaten in der Luitpoldschule, Besuch und Begleitung von Älteren, Fahrrad-Rikscha-Rundfahrten, einfache handwerkliche Hilfe im Haushalt oder Hilfe im Umgang mit neuen Medien.