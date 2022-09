Bürgerversammlung: Im Rathaus und im Marktgemeinderat gibt es viel zu tun

Plus Mering hat im Jahr 2022 viele Projekte gestemmt und noch weitere Bauvorhaben angeschoben. Darüber berichtet Bürgermeister Florian Mayer am Dienstagabend.

"Ich bin froh, dass wir uns wieder persönlich begegnen können", sagt Mayer zu den vielen Meringerinnen und Meringern, die in die Mehrzweckhalle kommen. Andere nutzen den Livestream über Youtube. Mayer zählt die Projekte auf, die heuer abgeschlossen werden konnten und blickt auf die laufenden Vorhaben.