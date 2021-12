Mering

Bürokratie: In Mering soll der Antrag auf Antrag wieder abgeschafft werden

In Mering muss ein Antrag erst einmal zugelassen werden, bevor er im Gemeinderat diskutiert wird. Was unnötige Arbeit vermeiden sollte, hat das Gegenteil bewirkt, findet die SPD.

Plus Das Ganze sollte Zeit und Mühe sparen. Das Gegenteil ist eingetreten, findet die SPD und beantragt eine Neuerung der Geschäftsordnung wieder zu streichen.

Von Gönül Frey

Der neu gewählte Gemeinderat in Mering wollte nach der Kommunalwahl die Abläufe unbürokratischer und schneller gestalten. Ein Instrument dazu war unter anderem eine Neuerung in der Geschäftsordnung. Seitdem müssen Anträge der Fraktionen erst einmal per Gemeinderatsvotum zugelassen werden. Erst dann bereitet die Verwaltung die Unterlagen für die Entscheidung vor, die dann in einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung steht. Diese Vorgehensweise, die damals bis auf die neue UWG-Fraktion der gesamte Gemeinderat befürwortet hatte, möchte nun die SPD wieder abschaffen - und stellte dafür nun den noch obligatorischen Antrag auf Antrag.

