Busfahrer verursacht Unfall in Mering: Zwei Personen im Krankenhaus

In Mering fährt ein Busfahrer am Dienstag auf ein wartendes Auto auf. Bei dem Unfall werden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Zwei Personen werden verletzt.

Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend in Mering. Gegen 17.25 Uhr ereignete sich an der Staatsstraße 2380 auf Höhe der Einmündung zur B2 ein Auffahrunfall. Ein Omnibusfahrer fuhr auf einen wartenden Pkw auf und schob diesen auf einen weiteren wartenden Pkw auf.

Unfall mit Bus: Hoher Schaden bei Zusammenprall

Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. (AZ)