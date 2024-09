Cannabis im Blut: Autofahrer droht Ärger

Einem Autofahrer droht Ärger. Der 41-Jährige geriet am Mittwochabend gegen 17:50 Uhr in Mering in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten bei dem Verkehrsteilnehmer drogentypische Auffälligkeiten fest. Wegen des Verdachts des vorangegangenen Cannabiskonsums wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Bußgeldanzeige mit Fahrverbot. (AZ)

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis