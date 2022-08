Chaos am Bahnhof, kaum Ersatz: Reisende ärgern sich über Zugausfälle

Plus Weil ein Stellwerk in Mering kaputt ist, kommt es zu massiven Zugausfällen zwischen Augsburg und München. Viele sind verärgert, denn Ersatz gibt es kaum.

Sie sitzen auf den Treppen, an den Bahngleisen, zwischen Koffern und Reisetaschen. Viele fächeln sich Luft zu, es herrscht drückende Hitze. Und Empörung: "Auf die Bahn kann man sich wirklich nicht verlassen", schimpft eine ältere Dame. Wegen eines defekten Stellwerks in Mering fallen seit dem frühen Montagvormittag Züge zwischen Augsburg und München aus, werden umgeleitet und verspäten sich. Kurz vor Mittag sind keine Pendlerinnen und Pendler mehr unterwegs - aber es ist der erste Ferientag. Besuche, Ausflüge, Reisen: Viele müssen lange warten.