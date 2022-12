Mering

Comeback des Meringer St. John's Gospel Choir löst großen Ansturm aus

Plus Nach drei Jahren findet wieder der adventliche Gospelgottesdienst mit kleinem Weihnachtsmarkt in der evangelischen St.-Johannes-Kirche statt. Das nächste Konzert ist am 8. Dezember in Friedberg.

Von Heike Scherer

Schon um halb fünf waren die ersten Besucherinnen und Besucher gekommen, um sich einen Platz zu sichern. Nach drei Jahren hatte der Meringer St. John's Gospel Choir wieder zu einem Gottesdienst eingeladen, und sogar aus anderen Gemeinden der Umgebung kamen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Heidemarie Ziegler saß in der ersten Reihe und freute sich schon riesig. Seit 2009 besucht die Meringerin den stimmungsvollen Gospelgottesdienst mit Weihnachtsmarkt.

