CSU Mering sieht 2023 als Jahr des Sportes

Freisportanlage, Sportheim sowie Sportanlage an der Luitpoldschule - beim politischen Dämmerschoppen blickt die CSU im sportlichen Bereich auf viele Projekte.

In Mering geht wirklich was voran, darüber waren sich beim kommunalpolitischen Dämmerschoppen des CSU Ortsverbandes in den Michaelstuben alle einig. Grund dafür sei die überparteiliche Zusammenarbeit der CSU mit Bürgermeister Florian Mayer an der Spitze.

Das Jahr 2023 könnte man demnach als Jahr des Sports bezeichnen: die Sanierung der Freisportanlage am Schulzentrum inklusive der Tribüne, der Neubau des Sportheims sowie die Erneuerung des Schulsportanlage an der Luitpoldschule und der Beschluss zur Errichtung eines DFB-Minispielfelds zeigen, welchen Stellenwert Schulen, Vereine und auch die nicht organisierte Jugend haben. Dabei lässt sich die Gemeinde die Projekte nicht nur Millionenbeträge kosten, auch Zuschüsse fließen in Höhe von mehreren Millionen.

Mering tut viel für eine lebendige Ortsmitte



Ein weiteres großes Projekt ist die Ortsmitte. Dort soll durch die Umgestaltung des Verkehrsraums um den Marktplatz eine Verkehrsberuhigung und eine verbesserte Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Mit einem Marktmanager und dem Bebauungsplan im Ortszentrum soll der Handel unterstützt werden. Als weiteres Projekt steht der städtebauliche Wettbewerb für einen Teilneubau des Rathauses in den Startlöchern.

Der überwiegende Teil der in der Jahresrechnung 2021 noch offenen Bauvorhaben seien mittlerweile fertig oder zumindest begonnen. Vor allem der Neubau der siebengruppigen Kindertagesstätte am Mühlanger werde die Situation in der Kinderbetreuung deutlich verbessern, informierte die CSU. Durch den Einbruch in der Baubranche rechnet die Marktgemeinde auch mit besseren Preisen bei den Ausschreibungen.

CSU-Fraktionschef Georg Resch lobte das Engagement und die überparteiliche Zusammenarbeit von Bürgermeister Florian Mayer. "So viele Bauprojekte wie in den letzten drei Jahren haben wir in der Vergangenheit nicht gestemmt, man arbeite gerade daran den Investitionsstau zu lösen." (AZ)