Dallmayr-Saga und „Das Erbe unserer Zeit“: Bücherei lädt zur Lesung

Im Rahmen des Förderprogramms „Lesen gegen das Vergessen“ hat die Meringer Bücherei am 30. April wieder zwei Bestsellerautorinnen zu Gast.

Namhafte Schriftstellerinnen und Autoren brachten der Bücherei Mering in den vergangenen Monaten immer wieder einen großen Publikumszulauf bei ihren Lesungen. Nun können sich Literaturliebhaberinnen und Bücherfreunde wieder auf ein neues Schmankerl in den Bibliotheksräumen an der Bachstraße 1 freuen. Am Dienstag, 30. April, sind bei der Veranstaltung ab 19.30 Uhr Lisa Graf mit dem dritten Teil der Dallmayr-Saga „Das Erbe einer Dynastie“ sowie Clara Lindemann zu Gast, die aus ihrem Nachkriegsroman „Das Erbe unserer Zeit“ liest.

Historienromane stehen bei Veranstaltung im Fokus

Büchereileiterin Christine Hieke und ihre Stellvertreterin Frauke Niederhofer freuen sich, dass mit den beiden Autorinnen wieder interessante Gesprächspartnerinnen aus dem Literaturbetrieb dem Meringer Lesepublikum Rede und Antwort stehen können. „Nach der vergangenen Krimireihe und dem Lyrikabend widmen wir uns bei der nächsten Lesung nun dem historischen Roman.“ Finanziert werden kann der Abend durch das Förderprogramm „Lesen gegen das Vergessen“, mit dem der Michaelsbund seine angeschlossenen Büchereien unterstützt.

Im Andenken an die Bücherverbrennung vor mehr als 90 Jahren sollen sie als Orte der Toleranz und Nächstenliebe gegen Antisemitismus, Rassismus und Extremismus sichtbar gemacht werden. Die Geschichten von Diktatur und Verfolgung und Krieg, von Zwangsarbeitern, Bomben und Städten in Ruinen, die sie als Kind erzählt bekam, prägten Clara Lindemann, geboren 1967.

In ihrem aktuellen Buch entführt sie in das München im Jahr 1958 und schildert das unterschiedliche Leben zweier Schwestern, die sich um das Erbe eines Familienunternehmens streiten. Die Geschichte „zwischen idyllischen Hopfenfeldern und Münchner Großstadttrubel“, so der Klappentext, fängt den Zeitgeist der Nachkriegsjahre ein. Die Autorin schreibt auch unter dem Pseudonym Helene Winter über Frauen, die neue, selbstbewusste Wege zu gehen. Unter dem Pseudonym Janet Clark hat sie sich zudem als Thriller-Autorin einen Namen gemacht.

Bekannte Dallmayr-Saga-Autorin kommt nach Mering

Mit dem dritten Teil der Familiensaga „Das Erbe einer Dynastie“ beendet Lisa Graf ihre erfolgreiche historische Roman-Trilogie rund um den Feinkostladen Dallmayr. Die Berchtesgadener Autorin unterhält mit einer fiktiven Handlung, die in sorgfältig recherchierte Münchner Stadtgeschichte und wahre Dallmayr-Geschichte eingebettet ist. Das Buch beginnt im Jahr 1933, als zum Delikatessengeschäft die Kaffeerösterei gekommen ist.

„Mal sehen, ob wir passend dazu am Abend nochmal unsere Kaffeemaschine anstellen“, überlegt das Büchereiteam. Thematisch zum Hopfenimperium im zweiten Buchtitel soll auch ein Bier zum Ausschank kommen. Die Getränke werden gegen eine Spende ausgegeben, der Eintritt zur Lesung ist frei.