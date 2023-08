Damisches Picknick soll Frauen für Kommunalpolitik interessieren

Bei der Veranstaltung im Meringer Lippgarten geht es um das brisante Thema Gewalt gegen Frauen.

Ein damisches Picknick im Lippgarten organisierten die Meringer Marktgemeinderätinnen wieder gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten Christine Maier. Ziel ist es, Frauen für die Kommunalpolitik zu mobilisieren. Gewalt gegen Frauen war das diesjährige Schwerpunktthema.

Vorsichtshalber hatten die Organisatorinnen die Stühle unter der Überdachung aufgestellt, denn für den Nachmittag war ein starkes Unwetter vorhergesagt. Die Gäste hatten Muffins und pikante Speisen mitgebracht. Fairen Kaffee vom Weltladen und andere Getränke stellten die Organisatorinnen bereit. Der Vortrag, eine kleine Kaffeerunde und die Diskussion konnten noch zu Ende gebracht werden, aber das gemeinsame weitere Picknick fiel dem Unwetter zum Opfer.

Damisches Picknick: Gewalt gegen Frauen betrifft alle sozialen Schichten

Petra von Thienen (Grüne) begrüßte die Besucherinnen zum dritten damischen Picknick. 2019 hatte es zum ersten Mal stattgefunden. „Unser Ziel ist es, mit Frauen ins Gespräch zu kommen und ihr Interesse für die Kommunalpolitik zu wecken. Der Frauenanteil im Gemeinderat ist immer noch zu gering“, verriet sie. Außerdem soll immer ein aktuelles Thema, das vor allem Frauen betrifft, besprochen werden. Diesmal lautete es: „Unversehrt? Frauen und Gewalt in Deutschland“, denn Gewalt betreffe alle sozialen Schichten.

Marktgemeinderätin Elena Raab (SPD) informierte, dass die Gewalt oft durch einen Machtmissbrauch entstehe. Oft werde kritisiert, warum immer wieder die Frauenungleichbehandlung aufgegriffen werde, aber gerade dadurch sei Gewalt gegen Frauen bedingt. „In seinem Leben ist derzeit jeder von verschiedenen Arten von Gewalt betroffen. Meinen Kindern wünsche ich es nicht mehr“, betonte sie.

Jede dritte Frau wird zum Opfer von Gewalt

An der Wand hatte sie die Nummer des Hilfetelefons, die jetzt 116016 lautet, aufgehängt. Jede dritte Frau, nämlich 35 Prozent, erlebe physische oder sexualisierte Gewalt. 71 Prozent häufiger treffe es Frauen als Männer. Aufgrund von Partnerschaftsgewalt seien im Jahr 2022 sogar 127 Personen verstorben. „Positiv ist zu erwähnen, dass jährlich 10 Millionen Euro für das Bundesprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ von der Bundesregierung investiert werden“, erklärte Elena Raab. Das Geld werde für Beratung und den Betrieb von Frauenhäusern ausgegeben. Während es in Augsburg zwei solcher Einrichtungen gibt, fehlt sie im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Kreisrätinnen konnten aber laut Petra von Thienen noch keine Mehrheit dafür erzielen.

Eleonore Broitzmann engagiert sich seit 25 Jahren ehrenamtlich in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF). Sie ging auf die verschiedenen Bereiche Arbeitsausbeutung, Ausbeutung durch Betteltätigkeit, organisierte und rituelle Gewalt, sexuelle Ausbeutung, Zwangsheirat und Beschneidung näher ein. Die EU-Richtlinie gegen Menschenhandel vom Jahr 2011 sei in Deutschland immer noch nicht umgesetzt. „Menschenhandel 2.0 im Internet betrifft vor allem junge Mädchen“, warnte sie. Die gesundheitspolitische Sprecherin im bayerischen Landtag, Christina Haubrich, berichtete von sexualisierten Kommentaren gegen sie und andere Abgeordnete auf Social Media. Pia Strecker erzählte, dass derzeit viele Bücher über toxische Beziehungen mit teilweise fragwürdigen Methoden verstärkt auf TikTok angepriesen und gelesen würden.