Mering darf das Niedermaier-Grundstück nicht ersteigern

Das Platzproblem im Ortszentrum beschäftigt die Marktgemeinde Mering schon länger, nun kam frischer Wind in das Thema. Am Montag wird das Grundstück Niedermaier versteigert. Mering hat daran Interesse, Bürgermeister Florian Mayer (CSU) sollte eigentlich an der Auktion teilnehmen. Das beschloss der Marktgemeinderat am Donnerstag – nachdem es zuvor unterschiedliche Meinungen dazu gegeben hatte. Nun darf Mayer an der Auktion allerdings nicht teinehmen.

