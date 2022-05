Darum haben die Meringer Trachtler den Maitanz abgesagt

Plus Am Sonntag fiel der Tanz um den Meringer Maibaum aus. Die Wetterprognose war den Organisatoren zu ungewiss.

Einige Meringerinnen und Meringer bedauerten die Entscheidung des Heimat- und Volkstrachtenvereins Almarausch sehr. An vielen anderen Orten hatte man sich anders entschieden und die Maifeiern trotz unsicherer Wetterprognosen durchgezogen. Doch leicht gemacht haben sich die Verantwortlichen die Absage des Maifests nicht. "Wir haben das lange diskutiert und sogar am Sonntag nochmals beraten, ob wir nicht doch noch um den Maibaum tanzen", sagt Leni Zieglmeir, Zweite Vorsitzende des Vereins.