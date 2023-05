Das Alte Kloster in Mering kann saniert werden, aber das kostet

Plus Der Stuttgarter Architekt Dominique Dinies hat ein mögliches Nutzungskonzept für das Alte Kloster in Mering vorgestellt. Im Erdgeschoss könnte ein Café entstehen.

Viel Zeit ließen sich die Marktgemeinderätinnen und -räte für die Diskussion über das Meringer Kloster. Dominique Dinies vom Stuttgarter Architekturbüro UTA stellte in seiner Machbarkeitsstudie unter anderem auch die Nutzung für das Alte Kloster vor. "Hier ist vieles möglich und die Innensanierung ist durchaus machbar", schickte er vorweg. Die Ertüchtigung der Bausubstanz sei jedoch kostenintensiv.

Nachdem bereits im Rahmen der Klausurtagung des Marktgemeinderats deutlich wurde, dass das Alte Kloster für die Unterbringung von Teilen der Verwaltung nicht infrage kommt, stellte Dinies verschiedene Varianten vor. Der Außenzustand des Gebäudes ist sanierungsbedürftig. Im Untergeschoss treten Feuchteschäden auf. Im Dachgeschoss, das derzeit noch nicht ausgebaut ist, gibt es weiteres räumliches Potenzial.