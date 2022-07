Das Badanger Open Air ist vorbei – doch für 2023 laufen die Planungen schon

Plus Veranstalter Acky Resch und Tochter Athina freuen sich, dass die Konzerte von Nico Santos und Ben Zucker gut über die Bühne gingen. Nun starten die Vorbereitungen für 2023.

Auf dem Badangergelände in Mering herrscht auch am Montagmorgen Betriebsamkeit. Die Arbeiter bauen die Bühne ab und bis Mittag wird nicht mehr viel zu sehen sein vom Open-Air-Spektakel des vergangenen Wochenendes. Zwei Tage lang zogen Nico Santos und Ben Zucker Tausende Besucherinnen und Besucher zum Freizeitgelände.