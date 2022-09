Mering

vor 22 Min.

Das beschäftigt die Meringer bei der Bürgerversammlung

Bürgermeister Florian Mayer geht bei der Bürgerversammlung in Mering auf die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger ein.

Plus Bolzplätze, das Baugebiet an der Augsburger Straße, die Jugendlichen an der "blauen Brücke" sind Themen der Anfragen bei der Bürgerversammlung.

Artikel anhören Shape

Diese Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern gab es auf der Bürgerversammlung in Mering:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .