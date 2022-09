Das Erdgeschoss bleibt im Zentrum von Mering fürs Gewerbe reserviert

Plus Der geplante Bebauungsplan für die Ortsmitte ist umstritten. Der Marktgemeinderat bekräftigt noch einmal sein Vorhaben. Die Eigentümer sollen bald beteiligt werden.

Die Einkaufsstraße im gewachsenen Meringer Zentrum ist das Herzstück des Ortes. Doch die Leerstände nehmen zu. Je mehr Geschäfte verschwinden, desto schwieriger wird das Überleben für die verbleibenden Läden. Dem Meringer Marktgemeinderat ist der Erhalt der Ortsmitte mit ihrem besonderen Charme ein großes Anliegen. Ein Bebauungsplan soll die prägenden Strukturen sichern. Besonders wichtig, aber auch umstritten ist dabei die Vorgabe für eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss. Nachdem dieses Prinzip bei einem Wohnantrag im Bauausschuss beinahe gekippt worden wäre, holte sich Bürgermeister Florian Mayer vom Gemeinderat noch einmal die Zustimmung zu den Grundzielen des Bebauungsplans.