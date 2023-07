Das Essen in Merings Kitas wird wieder teurer

Der Markt Mering hebt die monatliche Verpflegungspauschale zum September an.

Das Essen in den Meringer Kindertagesstätten wird zu Beginn des neuen Kindergartenjahres wieder etwas teurer. Erst vor einem Jahr hatte die Kommune die Abrechnung auf eine Monatspauschale umgestellt und die Preise angehoben.

Doch nun haben die beiden Caterer der kommunalen Kitas Mödl und Forster ihre Preise weiter erhöht. Deswegen hebt der Markt Mering die monatliche Verpflegungspauschale ab September in der Krippe von bisher 72,73 Euro auf 74,90 Euro an und im Kindergarten von 75,06 auf 77,18 Euro an.

Mering zahlt für jedes Kind 10 Euro monatlich drauf

Bei diesem Preis mit eingerechnet ist ein Zuschuss des Marktes Mering pro Kind und Monat von zehn Euro. Das hatte der Gemeinderat vor einem Jahr eingeführt, weil bei einer kostendeckende Pauschale der Preissprung für die Eltern sonst zu drastisch ausgefallen wäre. Bürgermeister Florian Mayer kündigte jedoch an, dass man diesen Zuschuss in den kommenden Jahren nach und nach wieder abschmelzen wolle.

Silvia Braatz (CSU) kritisierte, dass Eltern nur zwei mal im Jahr eine Möglichkeit haben zu entscheiden, ob ihr Kind fürs Essen im Kindergarten angemeldet ist oder nicht. "Wenn ein Kind nicht isst, zahlen die Eltern monatelang umsonst", sagte sie. Besser wäre es, wenn alle drei Monate eine Änderung möglich wäre. Bürgermeister Mayer versprach bei den Zuständigen nachzufragen.