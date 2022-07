Das Gymnasium Mering feiert seinen zweiten Abiturjahrgang

Achtmal einen Traumschnitt besser als 1,5 erreichen die Absolventinnen und Absolventen in Mering. 58 Schülerinnen und Schüler haben dort ihr Abschlusszeugnis entgegengenommen.

Mit einem rauschenden "Ein Hoch auf Euch" aller Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern zogen die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Mering in die rappelvolle Aula ein. Eine Premiere, die erste Abiturverleihung in der Aula des Gymnasiums Mering. Für diese 58 Abiturientinnen und Abiturienten begann der Schulbesuch am Gymnasium Mering noch in den provisorischen Unterrichtsräumen des Gebäudes der bereits teilabgerissenen ehemaligen Mittelschule Mering. Sie erlebten die Bauzeit, den Umzug, den Baustopp und die Aufstockung hautnah. Flexibilität wurde Ihnen von Anfang an und am Ende auch noch durch die Corona-Regelungen abverlangt.

Die Leistung der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Eltern und Lehrkräfte ehrten in Grußworten der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, Merings Bürgermeister Florian Mayer und Landrat Klaus Metzger in seiner Videobotschaft. Der Reigen der Grußworte, Reden und Preisverleihungen wurde durch die feierlichen und stimmungsvollen Einlagen der Lehrerband gekrönt. Mit teilweise eigenen Texten und Stücken aus der musikalischen Geschichte des Jahrgangs gelang ein sehr abwechslungsreiches Programm.

Ein Schüler in Mering hat sich in der Oberstufe um eine ganze Note verbessert

Wie schon im Jahr zuvor verliehen die IHK-Schulpartner, die Raiffeisenbank Wittelsbacher Land und die Weka Media sowie der Verein der Freunde, gestiftete Preise. Vorstand Arnulf Ringler von der Raiffeisenbank verlieh Preise für das beste Abitur in Wirtschaft und Recht und in den Fremdsprachen. Die beiden Geschäftsführer der Weka Media, Stephan Behrens und Michael Bruns, freuten sich, das beeindruckendste P-Seminar "Zeitkritisches Kino" auszeichnen zu dürfen. Den Preis für den "besten Turnaround", also der größten Leistungssteigerung in der Oberstufe wurde an einen Schüler mit der beachtlichen Leistungssteigerung von über einer ganzen Note im Schnitt vergeben.

Bei einer feierlichen Verabschiedung erhalten die 58 Absolventen und Absolventinnen in Mering ihr Abschlusszeugnis. Foto: Albert Niedermeyr, Haus Des Bildes Mering

Sieben Preisträger erhielten den Preis des Vereins der Freunde des Gymnasiums Mering "gestalten - bewirken - begeistern" für außerordentliches Engagement für die schulische Gemeinschaft aus der Hand des Vorstandsmitglieds Dieter Schöpf.

Achtmal gibt es in Mering den Traumschnitt von 1,5 oder besser

Nach den Reden des Elternbeirats, des Schulleiters und der Schüler verlieh der Schulleiter Josef Maisch die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife an die 58 Absolventinnen und Absolventen. Viel Freude machten die Ergebnisse: Achtmal konnte 1,5 und besser erreicht werden. Zwölf Schülerinnen und Schüler wählten Latein, Spanisch oder Französisch im Abitur, 18 Schüler machten in Wirtschaft und Recht ihr Abitur und der Gesamtschnitt lag mit 2,28 im langjährigen bayerischen Durchschnitt.

Die Absolventinnen und Absolventen wurden zu Recht gefeiert. Zur selbstgewählten Musik mit projizierten Bildern aus der 5. und 12. Klasse schritten Sie auf die Bühne und erhielten ihr Zeugnis. Der anschließende Eintrag ins "Goldene Buch" durfte nicht fehlen.

Ein emotionales „Time to say Goodbye” der Lehrerband führte zum Auszug der Absolventinnen und Absolventen durch das Spalier der Eltern mit einem rockigen "Celebration" zu weiteren Feiern.