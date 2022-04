Mering

18:00 Uhr

Am Gymnasium Mering lernen jetzt auch 36 Kinder aus der Ukraine

Plus Das Meringer Gymnasium richtet zwei Willkommensgruppen für ukrainische Kinder ein. Der Unterricht stellt alle vor eine Herausforderung.

Von Heike John

Auf den ersten Blick durch die Fensterscheibe vom Flur aus ist es eine ganz normale Schulklasse, die an den Pulten sitzt und lernt. Erst bei näherem Hinschauen fällt das "Willkommen" in ukrainischer Sprache an der Tür zum Klassenzimmer auf und kyrillische neben lateinischen Schriftzeichen an der Tafel. Seit zwei Wochen lernen 36 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine am Meringer Gymnasium.

