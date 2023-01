Mering

18:00 Uhr

Das haben die Johanniter als Träger der neuen Kita in Mering vor

Plus Über die mit sieben Gruppen geplante Kindertagesstätte am Mühlanger sprachen wir mit Iris Nowak, Pressesprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe und Michael Schmidt als Bereichsleitung Kinder, Jugend und Familie.

Von Heike John

Was hat Sie zu der Bewerbung für die Trägerschaft der neuen Kita am Meringer Mühlanger bewogen?



Iris Nowak und Michael Schmidt: Die Johanniter in Bayerisch Schwaben betreiben 23 Kindereinrichtungen im Verbandsgebiet und sind langjähriger und erfahrener Träger im Bereich Kinder, Jugend und Familie. Wir wollen mit unserer Expertise gern die Gemeinde Mering unterstützen. Zudem betreiben wir in Mering bereits eine Tagespflege und eine vollstationäre Einrichtung.

