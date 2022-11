Mering

vor 4 Min.

Das ist die neue Mitarbeiterin im Meringer Jugendtreff

Plus Seit September verstärkt Bianca Bänisch an der Seite von Nathalie Gronau die gemeindliche Jugendarbeit. Die Aufgabenbereiche sind in Mering auch außerhalb des Jugendzentrums vielfältig.

Von Heike John

Wenn Bianca Bänisch vom Jugendtreff Meringa aus startet, um die Treffpunkte der Jugendlichen in der Marktgemeinde anzufahren, dann ist ihr Fahrrad gut beladen. An Bord sind Spiel- und Sportgeräte wie Cornhole oder Boccia, Tischtennisschläger, Bälle, ein Riesenmikado und auch ein großes Jenga mit hölzernen Bauteilen, die zu einem Wackelturm gestapelt werden. Da leistet das rote Lastenfahrrad gute Dienste. Dieses konnte dank der finanziellen Unterstützung durch den Freundeskreis für die KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land angeschafft werden. Mit Dienstantritt der neuen zweiten gemeindlichen Jugendpflegerin Anfang September stand es bereit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

