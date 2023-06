Das ist neu beim Ferienprogramm der CSU Mering

Spiel und Spaß rund ums Pferd und ein Tag an der Kletterwand des Alpenvereins gehören beim Ferienprogramm der CSU Mering zu den Klassikern. Und es gibt auch neue Angebote.

Das Meringer Ferienprogramm geht schon bald los. Die neuen Organisatoren vom CSU-Ortsverband, Marcus Pfanzelt und Sonja Sedlmeir, setzen dieses Jahr vor allem auf Regionalität. Unter den 52 Programmpunkten sind deshalb neben altbekannten Klassikern auch wieder einige neue Angebote. Neu ist dieses Jahr auch der Anmeldemodus. Er findet ausschließlich online statt. Ab 23. Juni ist das Programm freigeschaltet, die Online-Anmeldung startet ab 1. Juli.

Großer Abschluss in der Meringerzeller Hütt'n

Gleich zu Beginn, am 31. Juli, gibt es zwei neue Angebote. Bei Betten Froese findet eine Kissenschlacht statt und mit der CSU Mering gibt es einen Golfschnupperkurs. Heike Scherer bietet neben ihren Malkursen auch einen Schreibkurs am 2. August an. Die Kolpingjugend organisiert am 4. August Scrapbooking, eine ganz besondere Art, Fotoalben zu gestalten. Die Faszination von Abbruchmaschinen ist nicht nur für Buben was. Ab 16. August öffnen sich hier die Türen der Abbruchfirma Schreiner. Auch der Tag beim Trampolinpark Blocjump (16. August) ist neu im Programm. Einen Tag auf dem Bauernhof in Reifersbrunn gibt es am 22. August. Spielerisch zum Volleyball bietet der Turnverein Mering neben weiteren Angeboten am 23. August an. Kunst für Kinder bietet am 24. August Stefanie Pirs an. Zum Räuber Hotzenplotz in die Augsburger Puppenkiste fährt die CSU Mering am 24. August. Wer schon immer einmal Line Dance ausprobieren wollte, hat dazu am 1. September die Möglichkeit. Die Trainerinnen des SV Mering laden dazu ein. Gemeinsam mit Silke Ludwig können die Kinder am 7. September Kräuter mit allen Sinnen erfahren. Auf den Spuren der Isar-Detektive im Bayerischen Landtag wandern die Kinder am 8. September mit Petra von Thienen.

"Dieses Jahr wird es am 9. September wieder das große Finale an der Meringerzeller Hütt'n geben, das mir besonders am Herzen liegt", sagt Sonja Sedlmeir.

Ab 23. Juni sind die gesamten Programmpunkte und die jeweiligen Ansprechpartner unter www.unser-ferienprogramm.de/mering einsehbar. Anmeldung ist ab dem 1. Juli möglich. Bei den Punkten mit begrenzter Teilnehmerzahl, bei denen sich mehr Kinder angemeldet haben als mitmachen können, endet die Anmeldung am 9. Juli, am 10. Juli wird vom System ausgelost und die Kinder und Eltern können einsehen, bei welchen Punkten sie dabei sind. "Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden die Plätze unabhängig vom Anmeldezeitpunkt verlost, wobei Einschränkungen wie nur gemeinsam mit der Freundin oder Geschwisterkindern berücksichtigt werden", erklärt Sedlmeir. Eine Kurzübersicht des Ferienprogramms wird auch in den Geschäften ausgelegt.