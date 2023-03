Das Marktbauamt in Mering zieht in den Bauhof

Im Rathaus herrscht Raumnot. Deswegen hat die Gemeinde eine Wohnung in Büros umgewandelt. Das war teurer, als gedacht.

Die technische Bauabteilung des Marktes Mering ist zum Jahreswechsel umgezogen, wie Bürgermeister Florian Mayer bekannt gibt. Die Auslagerung wurde wegen akutem Platzmangel im Meringer Rathaus erforderlich. Das Team um Marktbaumeister Armin Lichtenstern ist daher künftig auf dem Gelände des Meringer Bauhofes in der Friedenaustraße 18 zu finden.

Um dort die gewünschten, weiteren Büroräume zu schaffen, wurde vom Marktbauamt bereits 2021 ein Bauantrag für den Umbau der bestehenden Wohnungen zu Büroräumen eingereicht. Die anfängliche Kostenschätzung konnte nach einer Ortsbesichtigung im Anschluss an die erfolgte Entmietung der Wohnungen nicht gehalten werden, da die Wohnungen sehr stark verraucht waren und sich in einem schlechten, renovierungsbedürftigen Zustand befanden.

Umbau der Büroräume in Mering kostet 185.000 Euro

Demzufolge ergaben sich neben der allgemeinen Kostensteigerung der letzten Jahre deutliche Mehrkosten im Bereich der Gewerke Bodenbelagsarbeiten, Türerneuerung, Putzausbesserungsarbeiten und Malerarbeiten sowie Beschichtungsarbeiten. Der Gesamtaufwand lag bei rund 185.000 Euro zuzüglich Eigenleistungen des Bauhofes.

Die hellen, freundlichen und modernen Büroräume verfügen über ein Farbkonzept, das eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Die neuen Räumlichkeiten wurden gemeinsam mit Bürgermeister Florian Mayer und den Kolleginnen und Kollegen vom Bauhof und dem gemeindlichen Wasserwerk eingeweiht.

Das Meringer Marktbauamt ist jetzt im Obergeschoss des Bauhofs zu finden. Die Abteilung ist wegen der Raumnot im Rathaus umgezogen. Foto: Eva Weizenegger

Zeitnah mit dem Umzug erfolgte auch eine Neubesetzung der Stellvertretung im Marktbauamt mit einer internen Lösung. Die Architektin Heike Ehrenhuber steht künftig Marktbaumeister Armin Lichtenstern zur Seite. „Wir freuen uns, eine so erfahrene und kompetente Mitarbeiterin für die Nachbesetzung aus dem eigenen Haus gewonnen zu haben“, so der Meringer Bürgermeister. Auch Eva Gebhard, Karin Meier und Renate Brüll sind in den neuen Räumlichkeiten anzutreffen. (AZ)