Mering

vor 51 Min.

Das Meringer Freibad öffnet bereits im Mai

Plus Noch laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung des Freibads in Mering. Bürgermeister Mayer hofft darauf, dass die marode Beckenfolie hält.

Von Eva Weizenegger

Wenn alles glattläuft, soll die Freibadsaison in Mering am Samstag, 14. Mai, heuer starten. Diesmal ohne größere Hygieneauflagen und Zugangsbeschränkungen, wie Bürgermeister Florian Mayer im Gespräch mit unserer Redaktion informiert. Er ist froh, dass die beliebte Meringer Freizeiteinrichtung an der Zettlerstraße die Tore öffnen kann. Das war noch vor einigen Monaten nicht ganz gesichert. Ein Problem ist nämlich die Folie im großen Becken. Bereits Ende des Jahres kam die Hiobsbotschaft: Ein kompletter Austausch der maroden Beckenfolie kostet die Marktgemeinde mindestens 250.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen