Mering

vor 50 Min.

Herzbank am Kriegerdenkmal stört Veteranenverein: "Keine Partyzone"

Die Herzbank in Mering ist bei Brautpaaren beliebt, die sich dort fotografieren lassen. Dem Vorsitzenden des Meringer Veteranenvereins sind diese Fotoshootings und die Sektempfänge am Kriegerdenkmal jedoch ein Dorn im Auge.

Plus Die Herzbank ist Gottfried Neumeir ein Dorn im Auge. Der Vorsitzende des Veteranenvereins will, dass sie nicht mehr am Kriegerdenkmal aufgestellt wird.

Von Eva Weizenegger

In Friedberg gibt es die Herzbank vor dem historischen Rathaus, in Mering wurde ein ähnliches Modell 2019 aufgestellt. Sie soll Hochzeitspaaren als beliebtes Fotomotiv dienen. Doch der Standort mitten auf dem Areal des Kriegerdenkmals stört einige Meringerinnen und Meringer. Unter ihnen ist auch Gottfried Neumeir. Der Vorsitzende der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Mering hat einige Argumente gegen die Herzbank am Kriegerdenkmal – vor allem stören ihn die Sektempfänge, die dort ebenfalls nach Trauungen veranstaltet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen