Mering

vor 19 Min.

Das Stelzenmädchen kehrt zurück nach Mering

Beim zweiten Versuch kam ein Kranwagen ins Spiel. Doch auch diesmal konnte das Stelzenmädchen nicht am Badanger in Mering installiert werden.

Plus Der Dießener Künstler Matthias Rodach versucht mit allen Kräften, die Skulptur auf die Stelzen zu setzen. Dazu braucht er mehrere Anläufe.

Von Eva Weizenegger

Wie zwei aufgestellte Eisenbahnschienen ragen die Stelzen am Hügel des Freizeitgeländes Badanger in den Himmel. Anfang Februar hat der Dießener Künstlers Matthias Rodach das Stelzenmädchen in seine Werkstatt zurückgeholt. Die Skulptur wurde kurz vor Weihnachten von Unbekannten stark beschädigt. Ein Bein wurde der Mädchenfigur abgebrochen. Dabei war das Kunstwerk, das an die Tausendjahrfeier der Marktgemeinde Mering erinnern sollte, erst im November feierlich enthüllt worden. Am Dienstag sollte das Mädchen wieder auf die Stelzen gestellt werden. Doch der Versuch scheiterte.

