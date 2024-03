Das Meringer Volksfest dauert dieses Mal fünf Tage

Nach dem Fiasko im vorigen Jahr hat der Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz hat einen erfahrenen Festwirt für Mering gefunden. Eine besondere Überraschung gibt es am letzten Abend.

Die Meringer Bürgerinnen und Bürger können sich auf das Volksfest vom 25. bis 29. April freuen. Der neue Festwirt Kurt Paiser hat 42 Jahre Erfahrung in der Eventgastronomie und wird mit seinem Sohn die Bewirtung beim Meringer Volksfest übernehmen. Bürgermeister Florian Mayer freut sich, dass Markus Söder, der im Oktober 2016 schon einmal in Mering war, jetzt als Ministerpräsident kommen wird.

Festwirt Kurt Paiser hat 42 Jahre Erfahrung

Kurt Paiser war als Festwirt bereits erfolgreich in Königsbrunn, in Neusäß, in Füssen und in Bertoldshofen bei Marktoberdorf im Einsatz. Der Aufbau seines 55 mal 25 Meter großen Zeltes beginnt am 20. April. Er hat ein eigenes Küchenzelt, in dem Spareribs, Krustenbraten, Allgäuer Kässpatz’n, Brotzeitteller und vieles mehr vorbereitet werden. Für Vegetarier empfiehlt er eine Riesenbreze mit Obazdam, Kräuterquark und einem weiteren Aufstrich. Da der Festwirt gerne mit örtlichen Vereinen zusammenarbeitet, die ihm bei der Dekoration des Zeltes helfen, nahm er schon den Kontakt zur Feuerwehr und zum Obst- und Gartenbauverein Mering auf. Auch die Tanzsportabteilung des SV Mering sagte ihm für einen Auftritt am Samstagnachmittag zu. Außerdem sind noch weitere Neuerungen geplant.

Es gibt keine Freimarken mehr für die Meringer Vereine

Das Volksfest wird am Donnerstag, 25. April, um 17 Uhr mit einer Verköstigung am Marktplatz für die teilnehmenden Vereine beginnen. Freimarken für das Zelt werden aber keine mehr ausgegeben. Außer der Bierprobe für die Erwachsenen gibt es für die Kinder und Jugendlichen nicht alkoholische Getränke. „Bisher war Beginn erst um 18 Uhr, und es war sehr hektisch, alle mit einem Getränk zu versorgen“, verrät Umberto von Beck-Peccoz. Für die mitlaufenden Kinder soll es auch noch eine Breze geben. Ab 18.30 Uhr laufen die Vereine über die Luitpoldstraße zum Festzelt am Volksfestplatz. Dieser wird auch in diesem Jahr wieder kostenlos von Christina von Grauvogl zur Verfügung gestellt. Gegen 19 Uhr wird Bürgermeister Florian Mayer das erste Fass anstechen. An diesem Abend sorgen Die Lumpenbacher aus Königsbrunn für die musikalische Unterhaltung.

Beim Meringer Seniorennachmittag gibt es mehrere Gerichte zur Wahl

Am Freitag, 26. April, findet von 11 bis 14 Uhr der Seniorentag statt. Die Gemeinde Mering wird dazu noch persönlich einladen. Es gibt diesmal nicht nur Hendl, sondern auch Jägerbraten oder vegetarische Gerichte zur Wahl. „Die Bedienungen werden mit den Speisen zu den Tischen kommen, und jeder kann sich aussuchen, was er gerne möchte“, verrät Kurt Paiser. Am Nachmittag können Kaffee und Kuchen bestellt werden, bevor ab 18 Uhr der „Tag der Betriebe und Vereine“ mit den Mercuries beginnt. Am Samstagvormittag ist von 10 bis 14 Uhr ein Kinderflohmarkt geplant. Hierfür ist eine Anmeldung über die E-Mail-Adresse paiser@t-online.de nötig. Die Tische stellt der Festwirt zur Verfügung und spendiert den teilnehmenden Kindern Nudeln, Pommes frites und ein Getränk. Der Familiennachmittag lockt mit vergünstigten Fahrpreisen bei attraktiven Fahrgeschäften für Groß und Klein. Für den Abend ist Partystimmung mit der Joe Williams Band angesagt. Am Sonntag, 28. April, findet ab 9 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit Unterhaltung durch die Kolpingkapelle Mering statt, bevor ab 10.30 Uhr Pfarrer Florian Markter zum Zeltgottesdienst einlädt. Der Gottesdienst wird ebenfalls durch die Kolpingkapelle begleitet, und sie spielen noch bis 14 Uhr weiter. Den Abend übernehmen die Högl Buam.

Ministerpräsident Markus Söder kommt nach Mering

Für den fünften und letzten Tag verspricht Bürgermeister Florian Mayer eine große Überraschung. Es ist ihm gelungen, den Ministerpräsidenten Markus Söder ab 19 Uhr als Redner im Festzelt zu gewinnen. Vorher möchte er noch einen Eintrag ins Goldene Buch organisieren. Die Hurlacher werden die musikalische Umrahmung übernehmen. „Ich freue mich, mit Kurt Paiser einen Festwirt zu haben, der nah an den Menschen dran ist“, sagt Mayer. Kurt Paiser bittet um Reservierung von Tischen über die Homepage www.paiser.de.

