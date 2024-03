Das Programm für die große Kundgebung gegen Rechts in Mering steht

Lieder, Reden und viele Menschen - das ist bei der Demonstration geplant. Dafür wird rund um den Marktplatz für den Verkehr gesperrt. Was Anwohner beachten müssen.

In Mering leben Menschen aus über 90 Nationen friedlich zusammen. Um so größer ist die Betroffenheit in der Marktgemeinde über die Treffen von Rechtsextremen mit AfD-Beteiligung in Potsdam und Dasing, bei denen Pläne über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund erörtert wurden. Das Aktionsbündnis "Mering ist bunt" veranstaltet deswegen am Samstag, 2. März, ab 15 Uhr auf dem Marktplatz die Kundgebung "Mering für Demokratie und Toleranz". "Wir hoffen, dass möglichst viele Leute kommen!", sagt Peter Hörmann, ein Sprecher des Aktionsbündnisses.

Dieses hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Für Musik sorgen im Laufe der Veranstaltung immer wieder Mitglieder der Kolpingkapelle sowie ein Trio bestehend aus Christine Schmidt, Peter Hörmann und Jürgen Schwilski. Als Redner zu hören sind Peter Hörmann, Zweiter Bürgermeisters Stefan Hummel - in Vertretung für Florian Mayer, der sich im schon lange gebuchten Familienurlaub befindet -, Jonathan Lidl ( Fridays for Future), Markus Krause (Christustreff), Manuela Krämer (Verein Internationale Kultur Mering), Jürgen Schwilski (Mering ist bunt), Diakon Tino Zanini (katholische Kirchengemeinde), und Pfarrerin Carola Wagner (evangelische Kirchengemeinde).

Bei Kundgebung in Mering gibt es eine Mitmach-Aktion

Zum Mitsingen gibt es zwischendrin den Gospel "We shall overcome" und zum Mitmachen eine besondere Aktion. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche zum Thema Toleranz und Demokratie auf großen Karten festzuhalten. Diese werden mit Wäscheklammern an Bauzäunen befestigt. "Das Ergebnis wollen wir fotografieren und an die Politik übergeben", erklärt Hörmann. Das ganze Programm dauert voraussichtlich bis ca. 16.30 Uhr.

Angemeldet ist die Kundgebung für 500 Menschen. "Ich denke einige Hundert Teilnehmer werden es schon sein, aber ich kann es nur schwer einschätzen", sagt Hörmann. Er habe bisher zur Veranstaltung nur positive Resonanz bekommen. Das Aktionsbündnis hat die Meringer Vereine angeschrieben und eingeladen und hofft auch auf diesem Weg, die Meringerinnen und Meringer zu erreichen.

Für die Sicherheit sorgt die Friedberg Polizei. Inspektionsleiter Karl Schreiner rechnet mit einer friedlichen Veranstaltung ohne Störungen. Sollte es überraschend trotzdem zu Gegenaktionen kommen, wäre er vorbereitet. "Wir sind kräftemäßig ausreichend aufgestellt", sagt er. Unterstützung erhalten die Friedberger Beamten vom Polizeipräsidium Augsburg.

Polizei rechnet bei Demo in Mering mit friedlichem Verlauf

Dieses hat mit den entsprechenden Fachstellen rechtsextreme Gruppen und ihre Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken im Blick. "Da gibt es keine Hinweise, dass es in Mering zu Problemen kommen könnte", erklärt Schreiner. Die Polizei hat in Absprache mit Landratsamt und dem Markt Mering das Verkehrs- und Sicherheitskonzept aufgestellt. Von 14 bis ca. 17 Uhr wird rund um den Marktplatz gesperrt und mit Schildern bereits am Ortseingang darauf hingewiesen.

Im Detail wird die Augsburger Straße zwischen der Einmündung Jägerberg und der Bouttevillestraße gesperrt. Abgeriegelt werden außerdem Bgm.-Wohlgeschaffen-Straße, Herzog-Wilhelm-Straße - und auch die Bouttevillestraße nach der Einmündung Jägerberg bis zur Einmündung Münchener Straße. Die Umleitung erfolgt damit über Bahnhofstraße, Luitpoldstraße und Kirchstraße.

Anwohner können in Mering nicht mit dem Auto aus der Sperrzone fahren

"Für die Anwohner bedeutet das, dass sie in dieser Zeit den gesperrten Bereich mit ihrem Auto nicht verlassen können", erklärt Boris Küppersbusch, Verkehrssachbearbeiter des Marktes Mering. Wer dringend etwas zu erledigen hat, sollte sein Fahrzeug bereits vor der Sperrung außerhalb dieses Bereiches parken. Wenn ein Notfall auftritt und jemand dringend irgendwohin muss, bittet Küppersbusch, sich an einen der Polizeibeamten vor Ort zu wenden.

Der Jägerberg selbst bleibt befahrbar und damit auch die Caritas-Sozialstation erreichbar. Die Bushaltestellen am Marktplatz werden im Zeitraum der Sperrung nicht bedient. Die Ersatzhaltestelle wird in der Kirchstraße eingerichtet.