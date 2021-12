Mering

06:31 Uhr

Das sagen die Fraktionen und der Bürgermeister zur Meringerzeller Straße

Plus Noch ist nicht sicher, wann der Marktgemeinderat wieder über eine mögliche Rückerstattung der Straßenausbaubeiträge für die Meringerzeller Straße beraten will.

Von Eva Weizenegger

Mathias Stößlein ist Sprecher der UWG. Er will sich zur Meringerzeller Straße zunächst nicht öffentlich äußern. "Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass die Fraktionssprecher zunächst in einer Gesprächsrunde mit dem Bürgermeister über diese Thematik sprechen werden, diese hat bislang nicht stattgefunden." Bei diesem Treffen soll geklärt werden, was für die Anliegerinnen und Anlieger der Meringerzeller Straße möglich ist und wie eine Lösung aussehen könnte. "Damit gehen wir aber erst an die Öffentlichkeit, wenn es spruchreif ist", so Stößlein weiter. Es habe ein Gespräch mit den Vertretern der Anwohner gegeben, bestätigt Stößlein. Bei diesem Treffen haben die Anlieger auf ihre Problematik aufmerksam gemacht und den Verlauf näher geschildert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen