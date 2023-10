Bürgerversammlung: Dieser Fragen haben die Meringer

Viele Anfragen erreichten Bürgermeister Mayer bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend.

Nicht nur live in der Mehrzweckhalle auch via Livestream konnten die Meringerinnen und Meringer die Bürgerversammlung am Mittwochabend verfolgen. "Es waren teilweise über 500 Nutzerinnen und Nutzer dabei", sagte Vincent Speck, der mit seiner Firma Augsburger Partyverleih für die Technik rund um die Bürgerversammlung verantwortlich zeichnete. Bürgermeister Florian Mayer stellte sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Umgestaltung Meringer Ortszentrum: Ein Bürger hatte verschiedene Fragen zur Gestaltung im Ortszentrum. Vor allem plädierte er dafür, bei der Auswahl des Belags auf die bisherigen roten Klinkersteine zu setzen. Zudem sah er Schwierigkeiten bei der Barfußrinne: "Das wird viel Arbeit für die Mitarbeiter des Bauhofs mitsichbringen." Auch beim Bepflanzungskonzept schlug er vor, die Akazienbäume, die bereits vor dem Wirtshaus Andechser stehen, in die weitere Planung mitaufzunehmen. Bei den Sitzbänken, plädierte er für eine Ausrichtung zur Straße und zum Marktplatz hin. Zudem verwies er darauf, dass der Fahrbahnbelag nicht rot sein sollte, weil er sich durch den starken Verkehr abnutze. Die Planerin Theresa Finkel und Bürgermeister Mayer erläuterten, dass gerade das vielfarbige Pflaster ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts sei. Auch die Barfußrinne werde man, mit einer Modifizierung, beibehalten. Beim Fahrbahnbelag habe man bereits auf eine Pigmentierung verzichtet.

Klimawandel: "Inwiefern reagiert die Marktgemeinde auf den Klimawandel und die Problematik, dass Hitzewellen die Gesundheit gerade der älteren Bevölkerung stark belasten wird?", fragte ein weiterer Bürger. Bürgermeister Mayer verwies auf das Innenortskonzept. Erläuterte die Maßnahmen beim Ausbau der Fotovoltaikanlagen, die nun auf öffentlichen Gebäuden bereits installiert oder weiter ausgebaut werden sollen. Aber er gab zu: "Wir müssen hier noch viel mehr Anstrengungen unternehmen."

Sicherheit der Bäume am Spielplatz Leonhardstraße: Wie sicher sind die Pappeln am Spielplatz in der Leonhardstraße. "Wir haben eine Baumexpertin, die regelmäßig die Bäume kontrolliert, wenn da eine Gefahr besteht, handeln wir unverzüglich", versicherte Bürgermeister Mayer.

Toilettenhäuschen am Badanger: Eine Bürgerin monierte die unzumutbaren Zustände bei der WC-Anlage am Badanger. Sie seien verdreckt und nicht nutzbar. "Wir geben jährlich für den Unterhalt aller öffentlichen Sanitäranlagen über 20.000 Euro aus", informierte Mayer. Leider sei es ein gesellschaftliches Problem, dass öffentliche WC-Anlagen nicht sauber gehalten werden.

Handwagen für den Friedhof: An den Friedhöfen gibt es derzeit nur Schubkarren, aber keine kleinen Handwagen, um Erde, Pflanzen vom Parkplatz bis zum jeweiligen Grab transportieren zu können. Eine Bürgerin bat die Kommune, diese anzuschaffen. Bauhofleiter Claudius Hirner dazu: "Mit den Schubkarren dürfte das doch gehen und ich bezweifle, dass die Handwagen lange beim Friedhof bleiben."

Kommunale Wärmeplanung: Wie weit ist die gesetzlich vorgeschriebene kommunale Wärmeplanung? Bürgermeister antwortete auf die Frage eines Bürgers: "Wir sind gerade dabei, einen Förderantrag zu stellen." Für die Planung werde ein externes Fachbüro beauftragt.

Verbindungsstraße Baierberg: Ein Landwirt monierte, dass der Feldweg zwischen Baierberg und Hochdorf immer mehr in seine Wiese reiche. Marktbaumeister Armin Lichtenstern bot ihm einen Vororttermin an, um die Situation zu klären.

Mobilfunk Baierberg: In Baierberg sei das Mobilfunknetz nicht ausreichend. Ein Bürger erklärte, dass es bereits zu Verzögerungen bei Notfalleinsätzen deswegen gekommen sei. Bürgermeister Mayer versprach, mit den Mobilfunkbetreibern Kontakt aufzunehmen.

Wer sich die Bürgerversammlung noch einmal in Internet anschauen möchte, kann dies unter dem Link www.mering.de verfolgen.