Das sind die neuen Vorsitzenden bei Bürgernetz Mering

Ein knappes Vierteljahr stehen Werner Zegowitz und Norbert Mauler nun an der Spitze des Bürgernetzes Mering. Bei den Neuwahlen haben sie Josef Gerner und Franz Sedlmeir als paritätisches Team abgelöst. „Wir wollen uns in den großen Fußstapfen unserer Vorgänger bewähren“, sagen die beiden auf die Frage nach ihren Plänen und Wünschen für die Zukunft.

Ein aufwändiges Ehrenamt für Mering und Merching

Die erste Zeit verbringen sie nun verstärkt damit, sich bekannt zu machen und mit anderen ehrenamtlichen Einrichtungen und Organisationen in Mering und darüber hinaus zu vernetzen. „Wir möchten Präsenz zeigen und es soll ein enger Austausch stattfinden und dabei haben wir schon gemerkt, wie arbeits- und zeitaufwendig unser Ehrenamt ist. Wir sind froh darüber, zu zweit zu sein und uns als gleichberechtigte Vorsitzende die anfallende Arbeit teilen zu können.“

Das Bürgernetz mit seinem guten Ruf war den beiden seit Jahren ein Begriff, ohne dass sie in der Vergangenheit eine engere Berührung gehabt hätten. Als Werner Zegowitz von Josef Gerner wegen einer möglichen Nachfolge angesprochen wurde, stellte sich die Frage nach einem Partner. „Die bisherige Doppelspitze schien mir überzeugend und ich fragte meinen langjährigen Freund Norbert Mauler, der ursprünglich im Bürgernetz nur Helferdienste leisten wollte.“

Beide zogen 1986 nach Mering, kamen über eine Familiengruppe der Pfarrei St. Michael miteinander in Kontakt. Der 67-jährige Norbert Mauler war als Ingenieur E-Technik in der Software-Vertriebsunterstützung tätig. Der 66-jährige Werner Zegowitz ist Rechtsanwalt und übt nach seinem Ausscheiden aus seiner Augsburger Kanzlei seinen Beruf noch in bescheidenem Umfang aus. Er ist der Pfarrei St. Michael eng verbunden mit der Lektoren- und Kommunionhelfergruppe und auch aktiv im TV Mering und als Übungsleiter in einem auswärtigen Sportverein. Beide sind Mitglieder der St. Michaelsradler und aktive Chorsänger.

Zegowitz und Mauler sind seit 38 Jahren eng befreundet

„Wir sind seit 38 Jahren eng befreundet und glauben, dass wir uns im neuen Ehrenamt prima ergänzen.“ Norbert Mauler ist IT-Spezialist und kann gut anpacken. Er ist deshalb auch in Personalunion Koordinator der Dienste „Handwerkliche Hilfe“ und „Unterstützung im Umgang mit neuen Medien“. Werner Zegowitz geht gerne auf Menschen zu und kennt viele in Mering. Er sieht sich als Kommunikator und Verhandler. „Beide hatten wir beruflich viel zu organisieren und immer wieder auch Konflikte zu lösen, was uns nun vielleicht zugutekommt“, erklärt Werner Zegowitz.

„Bereits in den ersten Monaten unseres Amtes, welches auch eine Vorstandstätigkeit bei der Ambulanten als Beisitzer (Zegowitz) und als Ausschussmitglied (Mauler) mit sich gebracht hat, haben wir erfahren, dass viele Termine wahrzunehmen und viel Organisatorisches zu bewältigen ist. Für einen allein wäre dies durchaus belastend.“ Eine große Stütze bei der Einarbeitung sind die beiden Vorgänger. „Wir treten nicht mit dem Anspruch an, alles besser zu machen als diese“, betonen Mauler und Zegowitz. „Es ist uns wichtig, den großartigen Ruf und die Bekanntheit des Bürgernetzes als soziales Netz für Mering und Merching zu erhalten und nach Möglichkeit noch zu steigern und weitere Aktive zu gewinnen..

315 Menschen sind im Bürgernetz Mitglied

Derzeit hat das Bürgernetz 315 Mitglieder, davon 94 Aktive. „Hier müssen wir am Ball bleiben, denn die Nachfrage nach Bürgernetz-Diensten wächst stetig und immer wieder scheidet ja auch altersbedingt der ein oder andere Engagierte aus.“ Erste Kontakte ergaben sich bereits bei der Ehrenamtsbörse der Ambulanten. Sukzessive wollen die beiden Vorsitzenden alle Bürgernetzgruppen besuchen. „Natürlich sind wir auch bei allen Koordinatorentreffen der einzelnen Arbeitsgemeinschaften und auch bei den Treffen des Fahrdienstes mit dabei.“

Der Öffentlichkeit vorstellen können sich die neuen Vorsitzenden am 10. August beim traditionellen Sommertreffen des Bürgernetzes, das im jährlichen Wechsel in Mering oder in Merching stattfindet und in diesem Jahr wieder Aktive und Nutznießer des Bürgernetzes in den Meringer Lippgarten einlädt.